To nie ciało dziecka znaleziono nad rzeką w Legnicy. Wyniki sekcji zwłok są jednoznaczne

- Od wczoraj trwa sekcja zwłok. Dzisiaj jednoznacznie możemy powiedzieć, że ujawnione zwłoki to zwłoki dorosłej kobiety, co najmniej w średnim wieku. Była to osoba niewysoka i szczupła - przekazała w TVN24 Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Jak powiedziała, jest za wcześnie, by określić przyczynę zgonu kobiety. - Okoliczności ujawnienia zwłok, miejsce, gdzie zostały znalezione, to, w jakim stanie się znajdowały i jak były zakryte - tutaj materiały dały uzasadnione podejrzenie, że do zgonu doszło w wyniku przestępstwa. W związku z tym od pierwszych czynności prowadzimy śledztwo ws. zabójstwa - przekazała prokuratorka.

Legnica. Nad rzeką znaleziono zwłoki. Śledztwo ws. zabójstwa

W początkowych doniesieniach pojawiała się informacja, że zwłoki należą do dziecka. Ciało zostało odnalezione w sobotę około godziny 18 nad rzeką Kawcza w Legnicy. W pobliżu miejsca znalezienia zwłok znajdują się ruiny dawnej mleczarni. Jak informowała wcześniej prokuratura, ciało znajdowało się w stanie znacznego rozkładu. Media podawały, że było zawinięte w poszewkę od poduszki i przykryte gruzem. Prokuratura przekazała, że przy zwłokach nie było żadnych dokumentów, tożsamość kobiety pozostaje nieznana. Więcej informacji na temat sprawy śledczy mają przekazać w środę.