Miał szantażować, grozić, nękać. Wiceszef dużej spółki z nadania PiS podał się do dymisji

Szczegóły znajomości, jaką w 2014 roku Anna C. zawarła z Pawłem Siennickim, ówczesnym naczelnym "Polska Times" i byłym już wiceprezesem spółki Porty Lotnicze [podał się do dymisji po tekście Onetu], prywatnie znajomym szefa rządu Mateusza Morawieckiego, są druzgocące. Onet przeprowadził w tej sprawie śledztwo dziennikarskie i jego efekty opublikował we wtorek rano. "Wal się. Wal się. Odp****ol się ode mnie raz na zawsze. P****ol się, Ty ku***", "Ty czysta ku***", "Idź na policję, Ty ku*******ie!", "Czynisz zło" - plus kilkadziesiąt kolejnych SMS-ów podobnej lub jeszcze bardziej wulgarnej treści Anna C. potrafiła dostać jednego wieczoru, a po kilku dniach - zapewnienia o miłości, błaganie o wybaczenie i przypomnienie "jacy byliśmy szczęśliwi".

Pomocny i zaangażowany w "mafię"

Dziennikarz portalu Janusz Schwertner wymienia znajomych Pawła Siennickiego, którzy wspierali Annę C., kiedy ta szukała pracy - mają to być: Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry, i Arkadiusz Sekściński, ówczesny wiceprezes spółki PGE Energia Odnawialna. Były naczelny "Polska Times" po spotkaniach z Anną na początku ich znajomości miał odwiedzać premiera Mateusza Morawieckiego w jego willi, a na procesie zeznawał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Na pierwsze, żartobliwe jeszcze wtedy uwagi Anny, że to "mafia", Siennicki miał przytakiwać. W sprawie pracy miał przestrzegać z kolei: "Nigdy przenigdy nie zapomnij, że stoją za tym ludzie MM [Mateusza Morawieckiego - przyp. red.], a co za tym idzie, również partii, która rządzi. Oni są Tobie bardzo życzliwi i tak jak nigdy nie zdradzałaś swoich sympatii politycznych, bądź temu konsekwentnie wierna. To tylko praca".

W 2016 r. kobieta zaszła w ciążę, nie spotykała się już jednak z Siennickim - wciąż się nie rozwiódł, o czym wielokrotnie ją miał ją zapewniać [ostatecznie wniosek o rozwód złożyła jego żona, po telefonie od Anny - przyp. red.], miał ją też śledzić. "Przypadkowych" i niespodziewanych spotkań na mieście, kiedy ona była z koleżankami w różnych miejscach Warszawy, było tak dużo, że kobieta zaczęła się bać. Mężczyzna miał być chorobliwie zazdrosny. Po narodzinach córki Siennicki miał błagać o jeszcze jedną szansę, wybaczenie, możliwość stworzenia rodziny, miał stać się natarczywy i osaczać Annę. Kiedy ona go ignorowała - miał kontaktować się przez prawników, wypisywać maile stosując formułę "Pan/Pani", wreszcie grozić, że odbierze jej córkę.

Kilkuletnia dzisiaj dziewczynka zaczęła mieć problemy z moczeniem się w nocy, bywała też rozkojarzona w przedszkolu, co natychmiast wychwyciły wychowawczynie. Anna podejrzewa, że były partner w czasie widzeń z córką opowiadał szkalujące historie, łącznie z opisem czynności seksualnych, jakie Anna - jego zdaniem - podejmuje z innymi mężczyznami. Jej matce Siennicki wysłał nagie zdjęcia Anny, jakie wykradł z jej telefonu. Miał grozić, że roześle je swoim kolegom, żeby "wszyscy zobaczyli jej waginę". Kobieta na zdecydowaną większość szokujących wiadomości nie reaguje. Kiedy czasem jednak błagała, by przestał do niej pisać, czytała odpowiedź: "Cymbałko, będę pisał kiedy mam ochotę. [...] Jestem głęboko zraniony i działam w afekcie. Naprawdę tak jest. I zapominasz, że w gruncie rzeczy jestem chłopakiem z warszawskiej Woli i wpier***iłem Twojemu podrywaczowi. Spie***lał na czworaka. Nie boję się niczego. A przede wszystkim Twoich gróźb. Teraz ja Tobie powiem. Nadejdzie wkrótce czas zapłaty. I przekonasz się o tym bardzo boleśnie. Zapłacisz za swoje ku******o".

Z reportażu Onetu dowiadujemy się o tym, że Siennicki miał śledzić nie tylko samą Annę, ale też mężczyzn, z którymi się spotykała, nawet jeśli nie było to na gruncie romantycznym. Miał ustalać ich adresy zamieszkania, numery telefonu, wydzwaniać do nich i grozić. Andrzeja Chyrę, z którym Anna zna się i parę razy widziała się, opowiadając między innymi o swojej sytuacji - miał pobić.

Sąd zaleca Annie "kształtowanie pozytywnego wizerunku ojca"

Liczba materiałów, które opisał dziennikarz Onetu i którymi dysponuje Anna C. jest porażająca. Przed sądem toczy się jednak sprawa tylko o uporczywe nękanie i bezprawne uzyskanie informacji [zdjęcia Anny, które pochodzą z jej telefonu, którego bez pytania użył mężczyzna - przyp. red.]. Żadnych zarzutów w sprawie pobicia, gróźb karalnych, szantażu. Nie sporządzono też żadnego aktu oskarżenia. Paweł Siennicki był wiceprezesem spółki Porty Lotnicze. Do Onetu przesłał oświadczenie, że "sprawa ma charakter wyłącznie prywatny". "Związana jest z moją byłą partnerką i nie ma związku z moim życiem zawodowym Tłem jest konflikt rodzinny i walka, jaką prowadzi ze mną matka o dziecko. Z mojej strony wyłącznie chodzi mi o prawa ojca, o to, żebym mógł uczestniczyć w życiu mojej córeczki" - czytamy.

Sąd Rodzinny z kolei odrzucił wniosek matki o zmianę planu wychowawczego córki tak, żeby nie mogła nocować u ojca. Teraz zajmuje się wnioskiem ojca, który domaga się opieki naprzemiennej. Sędzia na początku maja ocenił, że Anna zbytnio "koncentruje się na konflikcie z ojcem dziecka". Zamiast tego jej obowiązkiem jest "kształtowanie w świadomości dziecka pozytywnego obrazu rodziny, w tym ojca" - cytuje Onet.

Paweł Siennicki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. podał się do dymisji z powodów osobistych - przekazała spółka Onetowi po publikacji tekstu.



Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

