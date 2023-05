Nowe przepisy dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci. "Nastąpi rewolucja"

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco wzrosła liczba przypadków znęcania się nad dziećmi. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie od czerwca nowelizacji, która ma pomóc w walce z tym problemem. Nowe przepisy wprowadzą szereg istotnych zmian. Eksperci twierdzą, że rozwiązania zaproponowane przez rząd można określić mianem "rewolucji".

Rośnie liczba przypadków znęcania się nad nieletnimi. Ponad 40 proc. dzieci doświadcza przemocy

Z danych przytaczanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że przemoc domowa wobec dzieci to coraz poważniejszy problem w polskim społeczeństwie. W 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości odnotowało 3795 przypadków znęcania się na nieletnimi członkami rodzin, czyli o 500 więcej niż w 2020 r. Rośnie również liczba gwałtów na dziewczynkach poniżej 16. roku życia. W 2021 roku doszło do 306 takich zdarzeń. Zjawisko znęcania się nad dziećmi przeanalizowali także autorzy najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W raporcie "Dzieci się liczą 2022" zauważono, że aż 41 proc. nieletnich doświadcza przemocy ze strony członków swojej rodziny. Co trzecie dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej, a co piąte psychicznej. Podobnie wyglądały statystyki sprzed czterech lat. Oznacza to, że dotychczasowe zmiany w przepisach nie okazały się skuteczną bronią w walce z przemocą domową wobec dzieci.

Zapobieganie przemocy wobec nieletnich. Zmiany dot. odbierania dzieci oraz Niebieskiej Karty

Najnowsza nowelizacja przepisów obejmie m.in. procedurę odbierania dzieci rodzicom. Obecnie prawo pozwala pracownikom socjalnym na podjęcie takich działań w przypadku "bezpośredniego" zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Dr Grzegorz Wrona, adwokat i specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wskazał na niedostatki takiego rozwiązania i wytłumaczył, co zmieni się od czerwca. - Kiedy jest "bezpośrednie" zagrożenie - to kwestia ocenna. Dlatego przepis jest rzadko stosowany. (...) Ale już 22 czerwca wchodzi w życie nowelizacja tego przepisu, która wykreśla wyraz o "bezpośrednim" zagrożeniu. Po zmianie pracownik socjalny będzie mógł interweniować natychmiast, bez czekania na sąd - powiedział dr Wrona.

Rząd zamierza także stworzyć kompleksowy mechanizm przepływu informacji pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej i sądami, a także zmodyfikować sposób funkcjonowania procedury nazywanej "Niebieską Kartą". Grzegorz Wrona uważa, że zmiany w tym zakresie będą miały przełomowy charakter. - Nastąpi rewolucja. Będą nowe karty, procedura obejmie nowe osoby, a dzieci z automatu. Policjant będzie miał obowiązek usunąć sprawcę przemocy z domu, a pracownik socjalny zabezpieczyć dziecko. Karta stanie się narzędziem, wymusi działania - stwierdził ekspert.