Dron w Katowicach 50 metrów od samolotu. "Trollowanie pilotów i służb lotniskowych"

W poniedziałek 15 maja około godziny 15:00 doszło do kolejnego incydentu na polskim lotnisku. Dron typu quadrocopter minął samolot Wizz Air, który leciał z Eindhoven na lotnisko Katowice-Pyrzowice w odległości około 50 metrów pod samolotem. - Załoga samolotu linii Wizz Air, który leciał z holenderskiego Eindhoven, zbliżając się do lotniska w Katowicach-Pyrzowicach, zauważyła drona - przekazał rzecznik lotniska Piotr Adamczyk w rozmowie z tvn24.pl, potwierdzając, że doszło do takiego zdarzenia.

Urządzenie zostało zauważone w okolicy dzielnicy Mrzygłód w Myszkowie, około 20 kilometrów w linii prostej od lotniska. W tym rejonie także trwały poszukiwania operatora maszyny. Samolot Wizz Air znajdował się wówczas na wysokości 1200 metrów. - Informację o tym, że minęła się z dronem, załoga zgłosiła do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz do służb kontroli ruchu lotniczego. Została powiadomiona policja oraz Straż Graniczna. Samolot bezpiecznie wylądował o godzinie 15:12 - przekazał Adamczyk.

"'Trollowanie' pilotów i służb lotniskowych dużymi 'żółtymi dronami' trwa w najlepsze. Tym razem Katowice Pyrzowice Airport i załoga Wizz Air. Ciężko uwierzyć w dwa takie przypadki z rzędu" - komentuje serwis Świat Dronów.

Przypomnijmy, że w minioną sobotę około godziny 16:00 na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Niezidentyfikowany dron wielkości szybowca minął o około 30 metrów lądujący samolot LOT-u. Lecący z Poznania embraer w barwach LOT-u podchodził do lądowania na warszawskim lotnisku Chopina. Pilot zgłosił wieży, że na wysokości 2000 stóp dron żółtego koloru przeleciał 100 stóp (ok. 30 metrów) nad podchodzącą do lądowania maszyną. W tym samym czasie do lądowania podchodził kolejny samolot, z Wrocławia. Kontroler ostrzegł załogę samolotu przed dronem, na co pilot odpowiedział, że widzi maszynę na wysokości 1800-2000 stóp i że jest ona wielkości szybowca. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski potwierdził, że doszło do incydentu na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. O nowe informacje w sprawie zapytaliśmy biuro prasowe PLL LOT. Dostaliśmy jedynie informacje, że "po wylądowaniu [piloci - red.] sporządzili raporty, które są w tej chwili przedmiotem wyjaśniania przez Komisję Badania Zdarzeń Lotniczych w PLL LOT".

Z kolei w niedzielę po południu doszło do incydentu z "podejrzanym dronem" nad lotniskiem Gatwick, oddalonym o około 50 km od centrum Londynu. 12 samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska na Wyspach, wstrzymane zostały także starty. Gatwick ponownie otwarto po niecałej godzinie. Brytyjskie służby wyjaśniają okoliczności incydentu.

