Brutalnie zabił lektorkę języka włoskiego. Wkrótce decyzja Sądu Apelacyjnego ws. Kajetana P.

W lutym 2016 r. Kajetan P., pod pozorem chęci nauki języka włoskiego, spotkał się z Katarzyną J., lektorką tego języka. Do spotkania doszło w mieszkaniu kobiety na warszawskiej Woli. Mężczyzna zabił tam kobietę, rozczłonkował jej ciało i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Za Kajetanem P. wystawiono wówczas list kończy. Został zatrzymany na Malcie dwa tygodnie po zabójstwie. Podczas transportu do Polski zaatakował jednego z konwojujących go policjantów.

W 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Kajetana P. za winnego zabójstwa Katarzyny J. Jednocześnie według sądu mężczyzna popełnił tę zbrodnię "w stanie ograniczonej poczytalności". Mężczyzna został także uznany za winnego napaści na policjanta. Kajetana P. skazano wówczas na dożywocie, które ma odbywać w systemie terapeutycznym. Do tego doszedł nakaz zapłaty 150 tys. nawiązki na rzecz rodziny zamordowanej kobiety.

Sprawa Kajetana P. Sąd Apelacyjny wyda wyrok

Apelację od wyroku złożyła wtedy prokuratura, a także obrona, która domaga się uchylenia wyroku. Prokuratura zasadniczo zgadza się z wyrokiem, ale żąda zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Według niej, opis czynu wskazujący na to, że Kajetan P. działał w stanie ograniczonej poczytalności, jest niezasadny. Niewykluczone, że 1 czerwca, po wysłuchaniu mów końcowych, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyda orzeczenie w tej sprawie.

