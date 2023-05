Zabójstwo 84-letniej kobiety w Hyżnem. Są nieoficjalne ustalenia

Ciało 84-latki zostało znalezione w poniedziałek rano. - Cały czas na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem dwóch prokuratorów. Jest policja, technik kryminalistyczny, grupa dochodzeniowo-śledcza. W tej sprawie do tej pory nie doszło do żadnych zatrzymań - mówił ok. godz. 16 w rozmowie z Gazeta.pl prok. Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Hyżne. Zabójstwo 84-letniej kobiety

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tragedii. Nieoficjalne doniesienia m.in. Polskiej Agencji Prasowej wskazują na możliwy motyw rabunkowy. W mieszkaniu 84-latki w momencie znalezienia jej ciała miał panować spory bałagan. Śledczy zapowiadają, że więcej informacji na temat zdarzenia przekażą we wtorek po zakończeniu wstępnych czynności.