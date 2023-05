Skandaliczny komentarz pracownika TVP3 Opole pod wpisem Szczygła. "Kłamliwym gejem jest ten koleżka"

Tomasz Gdula - jak wynika z informacji zamieszczonych na jego profilu, wydawca, publicysta, reporter w TVP3 Opole - regularnie umieszcza w sieci obraźliwe i homofobiczne wpisy. "Pierwsi w normalności, czyli ostatni w tęczowym rankingu" - tak skomentował ostatnie wyniki ogólnoeuropejskiego rankingu państw przyjaznych osobom LGBT+ organizowanego przez ILGA Europe.

Zobacz wideo Przypowieść o 12-latkach lesbijkach. "Co one w ogóle do tego mają?"