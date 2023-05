W poprzednim tygodniu na drodze krajowej nr 7, w pobliżu miejscowości Sadowa, ok. 20 kilometrów od Warszawy, doszło do zderzenia trzech samochodów. Na miejsce wezwano dwie karetki pogotowia ratunkowego i strażaków, w tym oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. I to właśnie oni opublikowali na Facebooku nagranie z korytarza życia, którym usiłowali dostać się na miejsce wypadku. "Skandaliczne zachowanie kierowców, wykorzystujących powstały korytarz ratunkowy do zawrócenia i objechania wypadku drogowego w miejscowości Dziekanów Polski. W kilku sytuacjach zmuszeni byliśmy do gwałtownego hamowania czy nawet złożenia lusterka" - napisali strażacy.

Mazowsze. Kilkanaście samochodów zawracało w korytarzu życia. "Bezczelne cwaniactwo"

Na opublikowanym w niedzielę 90-sekundowym nagraniu widać kilka samochodów, które zajeżdżają drogę strażakom, jadąc pod prąd. Kierowcy najpierw zawrócili, a potem chcieli wyjechać z drogi, aby ominąć wypadek. Im bliżej miejsca wypadku, tym więcej takich "odważnych" manewrów. Widać też doskonale samochody, które stały na poboczu, w kierunku przeciwnym do jazdy, co znaczy, że już zawróciły, ale zdążyły zjechać z jezdni. "Film został wyciszony z uwagi na komentarze załogi samochodu strażackiego, dotyczące zastanej sytuacji, które nie nadają się do publikacji. W języku kulturalnych ludzi niestety brakuje określeń dla takiego egoizmu, braku wyobraźni i zwykłego bezczelnego cwaniactwa. Nie zmienia to faktu, że pojazd w drodze do zdarzenia poruszał się z wykorzystaniem sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, spełniając kryteria pojazdu uprzywilejowanego" - napisali strażacy z OSP Łomianki.

Materiał z wizerunkami kierowców zostanie przekazany policji, celem wszczęcia postępowania mandatowego

- zapewnili na koniec funkcjonariusze. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że w wypadku zderzyły się trzy samochody. Najprawdopodobniej kierowca jednego z pojazdów nie zachował ostrożności w czasie jazdy i najechał w tył poprzedzającego go auta, które uderzyło w kolejny pojazd. - Poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcy byli trzeźwi - mówił Piotr Krat z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w TVN Warszawa.

Policja przypomina, że zgodnie z przyjętą zasadą: kierujący pojazdami poruszający się lewym pasem powinni zjechać do jego lewej krawędzi, a pozostali do prawej. Korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy biorące udział w akcji ratowniczej.

Kierowcy wykorzystali korytarz życia i zablokowali strażaków. "Tumany"

