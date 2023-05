Balon znad Białorusi nadal nieodnaleziony. Jest nowy komunikat wojska

Rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura poinformował, że "nadal nie odnaleziono obiektu, który w nocy z piątku na sobotę nadleciał z kierunku Białorusi". - Żołnierze w niedzielę wieczorem wrócili do koszar, a dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane w poniedziałek - przekazał Polskiej Agencji Prasowej. W poszukiwania byli zaangażowani żołnierze z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, łącznie około stu wojskowych. - Nadal wchodzimy w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wszelkie zadania wyznaczane w terenie pochodzą ze szczebla dowództwa operacyjnego - zastrzegł mjr Sura.

Balon znad Białorusi nadal nieodnaleziony

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało na Twitterze, że Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. "Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu" - brzmi komunikat resortu. Przypomnijmy, że balon zniknął z radarów w okolicy wsi Kowalki k. Rypina (województwo kujawsko-pomorskie) ok. godz. 1:00 w nocy - podała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Poszukiwania były prowadzone również w oddalonej o około 30 kilometrów miejscowości Kipichy na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z poszukiwaniem "obiektu powietrznego przypominającego balon" RCB wydało w sobotę alert dla trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, by w razie znalezienia takiego przedmiotu nie podnosić go, tylko natychmiast zawiadomić policję. Wcześniej informowaliśmy również o tym, że w piątek doszło do dwóch podobnych incydentów, które na antenie TVN24 potwierdził wiceszef MSWiA Błażej Poboży. - Na tym etapie mogę tylko potwierdzić, że ten incydent został odnotowany. Drugi zresztą na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin. Pewnie podobnej natury. O ile ten pierwszy został, można powiedzieć, na radarach odprowadzony poza granicę Polski, to ten według meldunków, które mamy, w okolicach miejscowości [Rypin - przyp. red.] został utracony z radarów - mówił.

Balon znad Białorusi był widziany w woj. mazowieckim. "Sąsiad w nocy widział, jak spada"

