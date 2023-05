Zobacz wideo Tak powinien wyglądać korytarz życia. Policja chwali kierowców na S8

Film z zajścia pojawił się na Facebooku OSP Choroszcz 11 maja. Krótkie nagranie powstało w kabinie wozu strażackiego. Przez przednią szybę widzimy stojące w korku tiry, natomiast po prawej stronie jadące pod prąd samochody osobowe. Jeden ze strażaków kierowców, którzy zablokowali korytarz życia, nazwał "tumanami".

REKLAMA

Kierowcy wykorzystali korytarz życia i zablokowali strażaków. "Trudno o inne określenia"

Strażacy jechali do wypadku na trasie S8, ale jak najszybsze dotarcie na miejsce uniemożliwili im właśnie kierowcy osobówek. "Podczas blokady drogi ekspresowej spowodowanej wypadkiem należy utworzyć tzw. 'korytarz życia' - w celu umożliwienia służbom ratowniczym dojazd na miejsce zdarzenia. Kierowcy powinni albo zająć tylko jeden pas albo z dwóch stron rozjechać się tworząc dogodny przejazd" - przypominają druhowie z OSP. Jak relacjonują, "na ostatnim wyjeździe kierowcy postanowili zrobić sobie pas do ucieczki przed korkiem całkowicie blokując nam przejazd".

29-latka przerwała ciążę, jej partner usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie

"Nikt nie lubi stać w korku, ale tam ktoś czeka na ratunek - o tym prosimy pomyśleć i nie życzymy nikomu by znalazł się w takiej sytuacji. Przepraszamy za niecenzuralne słowa na filmie, ale niestety w takich sytuacjach są emocje, a na to zachowanie trudno o inne określenia" - czytamy we wpisie.