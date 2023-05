Tragiczny wypadek na przejściu w Sokołowie Podlaskim. Kierowcy autobusu postawiono zarzuty

Zobacz wideo Ważny apel gen. Tomasza Piotrowskiego. "Przeciwnik tylko na to czeka"

O zarzutach dla kierowcy poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Jak czytamy w depeszy PAP, w sobotę śledczy wykonali czynności dowodowe, które dostarczyły podstaw do postawienia mężczyźnie zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Wypadek w Sokołowie Podlaskim. Kierowcy autobusu postawiono zarzuty

- Kierowca autobusu jest podejrzany o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez niedostateczne obserwowanie przejścia dla pieszych i niepodjęcie na czas manewru hamowania, co skutkowało najechaniem pojazdem na kobietę i dwoje dzieci - powiedziała prok. Gołąbek. 54-letni kierowca nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale prokuratura nie ujawnia ich treści. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. W sobotę przeprowadzono również oględziny autobusu. - Wersja o ewentualnej awarii systemu hamulcowego będzie musiała być zweryfikowana przez biegłego - powiedziała prok. Gołąbek.

Do tragedii doszło w piątek po południu. Jak informowała policja, około godz. 15.30 na przejściu dla pieszych na ul. Wolności w Sokołowie Podlaskim autobus potrącił 40-letnią kobietę z dwójką dzieci. 6-latka zginęła na miejscu. Jej ciocia i 5-letnia siostra trafiły do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy.