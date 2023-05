Noc Muzeów jest corocznym wydarzeniem kulturalnym, które umożliwia zobaczenie wielu atrakcji. Udział w nim bierze wiele miast w Polsce, umożliwiając zwiedzanie każdemu, kto chce odwiedzić dane miejsce. W Noc Muzeów zazwyczaj nie obowiązują opłaty a te, które obowiązują, są symboliczne. Co w tym roku będzie można zobaczyć podczas tego wydarzenia?

REKLAMA

Zobacz wideo Żeby to zrobić, trzeba mieć nerwy ze stali. Szklana zjeżdżalnia setki metrów nad ziemią

Kiedy będzie Noc Muzeów 2023? Wydarzenie kulturalne obejmie nie tylko muzea

Miasta w Polsce nie organizują Nocy Muzeów w tym samym terminie. W większości miejsc to wydarzenie odbędzie się jednak w nocy z soboty 13 maja na 14 maja. Wrocław, Kraków oraz Poznań są miastami, które zaplanowały organizację wydarzenia na noc z 19 na 20 maja. Tegoroczna Noc Muzeów obejmie teatry, centra nauki, instytucje publiczne czy galerie. Podczas tego wydarzenia często będzie można mieć dostęp do miejsc, które na co dzień nie są udostępnione do zwiedzania.

Nowa atrakcja na Ursynowie. Mieszkańcy mogą podziwiać stertę gruzu [OPINIA]

Atrakcje podczas Nocy Muzeów 2023

Jak możemy się dowiedzieć na stronie Urzędu Miasta Warszawa, w stolicy będzie można odwiedzić 270 placówek. Poza dotychczasowymi miejscami, które można było odwiedzić, w tym roku do puli dołączyło m.in. Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, Apple Muzeum Polska, Szkoła Platerek czy Dom Pogrzebowy Służew. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tej okazji umożliwi obejrzenie niedostępnej na co dzień stuletniej komory przelewu burzowego. Inne miasta również przygotowały wiele atrakcji.

Kraków. Udało się odzyskać zbiory z nielegalnego muzeum

W Krakowie będzie można zwiedzić m.in. Pałac Krzysztofory, Rynek Podziemny, Fabrykę "Emalia" Oskara Schindlera, Aptekę pod Orłem i Rydlówkę. Więcej znajdziemy na stronie Muzeum Krakowa.



W Lublinie na czas Nocy Muzeów będzie dostępny m.in. Ogród Botaniczny UMCS i Muzeum Narodowe. Pełną listę atrakcji znajdziemy na portalu Spotted Lublin.



Natomiast w Łodzi będzie można odwiedzić Lapidarium Detalu, Centrum Nauki i Techniki EC1, czy Muzeum Kinematografii. Więcej na stronie Łódź.pl.



We Wrocławiu zobaczymy Muzeum Pana Tadeusza, Arsenał Miejski, Pałac Królewski, Centrum Kultury Agora, czy Galerię Entropia. Pełna lista atrakcji we Wrocławiu jest dostępna na stronie Kulturalny Wrocław.