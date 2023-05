Wysokie temperatury powodują pojawianie się coraz większej ilości pasożytów. Właściciele czworonogów wykorzystują dobrą pogodę do zabrania swojego pupila na długi spacer do parków, lasów czy na trawniki. W każdym z tych miejsc mogą znajdować się skupiska kleszczy, które są groźne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Eksperci alarmują, że w tym roku obecność tych pasożytów przybrała postać zmasowanego ataku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kleszcze to nie tylko borelioza. Ta dziewczynka nie mogła chodzić

Zmasowany atak kleszczy w Polsce. Uwaga na choroby powodowane przez pasożyty

- Podczas tegorocznej wiosny mamy do czynienia z wyjątkowo zmasowanym atakiem kleszczy, pajęczaków z podgromady roztoczy. Główną przyczyną opisywanej sytuacji są obserwowane od kilku lat wyjątkowo łagodne zimy. Problem nie dotyczy tylko, jakby mogło się wydawać, pól i łąk czy terenów niezurbanizowanych, ale także parków, placów i skwerów miejskich. Wszędzie tam, gdzie jest trawa, można spotkać kleszcze - opowiada dr. nauk weterynaryjnych Joanna Kołodziejska-Lesisz w rozmowie z PAP.

Co przyciąga kleszcze? Unikaj tych rzeczy aby zmniejszyć szansę na kontakt

Jak informuje Weterynaryjne Centrum Zdrowia LEW w Olsztynie, kleszcze stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Po ukąszeniu pasożyta można zarazić się boreliozą lub babeszjozą. W przypadku zakażenia boreliozą, pierwszym objawem u ludzi jest rumień wędrujący, w późniejszym czasie można zaobserwować grypopodobne objawy.



Druga z chorób stanowi szczególne zagrożenie dla czworonogów. Do transmisji pierwotniaka dochodzi poprzez wpuszczenie śliny kleszcza do rany swojej ofiary. Oprócz atakowania krwinek czerwonych pasożyty wydalają do krwi toksyny powodujące uszkodzenia nerek, wątroby, nerek, trzustki, czasami zdarza się, że także mózgu.



Jak informuje diag.pl, objawami babeszjozy, występującymi u ludzi, są najczęściej osłabienie, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, gorączka i nadmierna potliwość. Mogą pojawić się także bóle głowy, kaszel, utrata apetytu, wymioty czy biegunka. O swoich doświadczeniach z babeszjozą opowiedziała właścicielka kundelka, który przeżył babeszjozę dzięki transfuzji krwi. - Walka o życie naszego Mietka trwała kilka tygodni, kosztowała kilka tysięcy złotych i chyba tylko cudem zakończyła się sukcesem - opowiada kobieta w rozmowie z PAP.

W tych miejscach w Polsce występuje najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy

Choroby wywołane przez kleszcze. Jak rozpoznać babeszjozę i boreliozę u zwierząt?

Jak informuje Wetlew.pl, pierwszymi objawami babeszjozy jest gwałtowny spadek nastroju czworonoga objawiający się brakiem chęci pójścia na spacer, czy zabawy. U zwierząt występuje wysoka gorączka i bóle mięśni. Na zakażenie może zareagować również układ pokarmowy pupila, u którego mogą wystąpić biegunka, wymioty i brak apetytu. Charakterystycznym objawem jest zmiana koloru moczu na ciemny, a nawet czerwony. Borelioza natomiast objawia się rumieniem po ukąszeniu, apatią, brakiem chęci do zabawy i niekiedy problemami z poruszaniem się.

Jeśli zauważymy takie sygnały, powinniśmy jak najszybciej udać się ze zwierzakiem do weterynarza. Leczenie babeszjozy polega na podaniu antybiotyków, płynów i leków podtrzymujących pracę zaatakowanych narządów. Zwlekanie z wizytą u weterynarza może doprowadzić do powikłań, które prowadzą nawet do śmierci.