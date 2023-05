Resort Ziobry reaguje po śmierci Kamila z Częstochowy. Jest projekt zmian w prawie. "Historyczne"

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

W piątek ministerstwo sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy, której celem będzie "podniesienie ochrony dzieci w Polsce" - wynika z komunikatu resortu, który cytuje Interia. Portal ustalił, że projekt poselski, którego współautorem jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, trafi do Sejmu jeszcze w piątek. - Z racji tego, że temat jest palący, proces legislacyjny został przyspieszony, by nowe przepisy weszły w życie jeszcze w czasie obecnej kadencji - padły deklaracje polityków Suwerennej Polski, które przywołuje Interia.

Śmierć Kamila z Częstochowy. Resort ZIobry o "historycznych zmianach w prawie"

- Projekt uzupełnia system ochrony dzieci w Polsce. Ustawa tworzy nowe rozwiązania prawne i kolejne instrumenty, które mają na celu ochronę małoletnich - zapewniali politycy na konferencji w Sejmie. Interia pisze o szczegółach dokumentu - na 38 stronach zawarto m.in. standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz procedury, dzięki którym dziecko doświadczające przemocy ma uzyskać kompleksową pomoc. Wśród nich: analiza przypadków krzywdzenia dzieci, Standardy Ochrony Małoletnich w instytucjach, wzmocnienie statusu reprezentanta dziecka w sprawach w prokuraturze, przed sądem oraz ochrona przed sprawcą.

Ostatni punkt ma "zagwarantować pokrzywdzonym, że ich oprawca nie opuści zakładu karnego i nie wróci do tej samej miejscowości". Autorzy zmian oceniają, że "projekt wprowadza postulowany od wielu lat obowiązek posiadania procedur skutecznego reagowania w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, czyli tzw. Standardy Ochrony Małoletnich". Ponadto sędziowie rodzinni mieliby przechodzić obowiązkowe szkolenia z zakresu psychologii i komunikacji z dzieckiem. - W tzw. ustawie antyprzemocowej 2.0 wprowadziliśmy obowiązek szkolenia co cztery lata dla sędziów z wydziałów karnych, którzy wysłuchują dzieci w przyjaznych pokojach. Teraz rozszerzamy ten obowiązek na sędziów rodzinnych - stwierdził wiceminister Marcin Romanowski, który uważa, że projekt to "historyczne zmiany" w prawie, które mają "zmierzać do uszczelnienia systemu ochrony dzieci w Polsce przed krzywdzeniem". Prawniczka Karolina Marszałek oceniła na łamach portalu, że narzędzie do ochrony dzieci już są, ale ich wdrażanie i egzekwowanie zawodzi. Tu jako przykład podała m.in. ustawę antyprzemocową, która została wprowadzona w 2020 roku i pomaga izolować sprawców przemocy. - Mamy też procedurę Niebieskiej Karty. Zostaje powołany wówczas interdyscyplinarny zespół, który zajmuje się daną rodziną. Istnieje społeczny obowiązek reagowania. Każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół nas - podkreśliła.

Zbigniew Ziobro zapytany o karę śmierci: Byłaby adekwatna

- Ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym. Wobec ojczyma na zarzuty dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki rozważane jest uzupełnienie zarzutu o pomocnictwo w zabójstwie - mówił w środę prokurator Krzysztof Sierak podczas konferencji prasowej poświęconej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że śledztwem zajmie się teraz prokuratura regionalna w Gdańsku. - W związku z tym, że śledztwo dotyka nie tylko sprawcy, ale również szeregu instytucji państwa, uznałem, że sprawę należy przenieść z prokuratury okręgowej w Częstochowie do prokuratury, która będzie mogła zagwarantować właściwy dystans i obiektywizm w prowadzeniu śledztwa - mówił Ziobro. - Zdecydowałem się wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego sędziów celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego, inicjując niejako postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów sądu rejonowego w Częstochowie i Olkuszu. Chodzi o sytuacje związane z decyzjami procesowymi, które miały zapadać w tych sądach - dodał.

Zbigniew Ziobro został zapytany przez dziennikarkę, czy należałoby przywrócić karę śmierci, gdyby było to możliwe. - Nie mam wątpliwości, że jest to kara sprawiedliwa w sytuacji sprawców skrajnie zdemoralizowanych, którzy z pełną premedytacją dopuszczają się zbrodni wobec osób całkowicie bezbronnych - odpowiedział minister sprawiedliwości. Jak twierdził, kara śmierci byłaby adekwatna do winy sprawcy i odstraszałaby potencjalnych naśladowców. - Kara śmierci działa. Udowodniły do badania amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych, cywilizowanym kraju, ta kara nadal jest wykonywana - dodał

Śmierć Kamila. Prokuratura przekazała nowe informacje

