Pierwsze dziecko w lubelskim oknie życia. Noworodek trafił pod opiekę zespołu medycznego

W piątek 12 maja o godzinie 5:45 w oknie życia znajdującym się przy Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia pozostawiono noworodka. "Chłopiec został natychmiast zaopiekowany przez zespół medyczny oddziału stacjonarnego Hospicjum. W stanie stabilnym zgodnie z procedurami został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala" - przekazał Filip Buczyński, prezes i założyciel Lubelskiego Hospicjum.

Okno życia w tym hospicjum istnieje od grudnia 2021 roku. To pierwszy raz, kiedy zadzwoniono dzwonkiem w oknie życia przy placówce. "Chłopcu z całego serca życzymy zdrowia" - dodaje Buczyński. Duchowny zaznacza także, że do zdarzenia doszło w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek.

Czym jest okno życia? W jaki sposób działa?

Okno życia to miejsce, w którym matka w trudnej sytuacji życiowej może pozostawić swoje nowo narodzone dziecko. Okna te prowadzą zazwyczaj siostry zakonne. O umieszczeniu dziecka w specjalnie przygotowanym łóżeczku informuje alarm. Odbierając dziecko z okna życia, zakonnice lub zajmujący się oknem pracownicy zawiadamiają pogotowie ratunkowe, które zabiera malucha do szpitala na badania. Następnie dziecko trafia do pogotowia rodzinnego. Równolegle zostaje uruchomiona procedura ustalenia tożsamości malucha oraz droga adopcyjna. Dzieci z okna życia mogą szybko trafić do adopcji, a w trakcie procedury adopcyjnej przebywają już często w nowej rodzinie.

Biologiczna matka ma sześć tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zgłoszenie się po dziecko. Musi wtedy przedstawić dowody potwierdzające, że to ona je urodziła. Z reguły przeprowadza się w takich przypadkach test DNA - przekazuje portal Stacja7.pl.

Na polecenie Zbigniewa Ziobry z 2019 roku prokuratury nie wszczynają postępowań przeciwko matkom, które zdecydują się pozostawić swoje dziecko w oknie życia. Nie jest to bowiem traktowane jako przestępstwo porzucenia dziecka, za które grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.