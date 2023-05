Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wbrew temu, co sugeruje jego nazwa, zamiast drzew i kwiatów, postanowił ozdobić Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK stertą gruzu. Oficjalnie jednak, jak wskazuje ustawiona obok zielona (przynajmniej ona!) tabliczka, sterta gruzu wcale nie jest stertą gruzu, lecz lapidarium. Nieco mniej oficjalnie, a bardziej doniośle, sterta gruzu, która jest lapidarium, jest "zaczynem, na którym wyrośnie chleb". A przynajmniej tak uważa architekt krajobrazu, którego pracownia wygrała konkurs na zaprojektowanie parku Cichociemnych. - Nie cały park ma być uporządkowany, ładny. To jest przyprawa, element, który skłoni do myślenia. Możemy to nazwać zaczynem, na którym wyrośnie chleb - przekonuje Marcin Brataniec w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" i przyznaje, że widzi, że ta sterta jest brzydka, ale tak miało być. Byliśmy na miejscu i potwierdzamy: jest brzydka. Ale już odwiedzają ją wycieczki, co możecie zobaczyć w wideo poniżej:

Architekt tłumaczy, że prawdziwą historią tego miejsca jest gruz budowlany i wskazuje, że wiedza o tym, że np. taka Kopa Cwila (także umiejscowiona na Ursynowie) jest sztucznym wzniesieniem, wcale nie jest powszechna. - To pozostałości po budowach. Budowlańcy na ziemi niczyjej, a to gruszkę betonu wylali, a to złom prefabrykowanych płyt zrzucili. I my chcemy to pokazać. Po pierwsze, dla utrwalenia historii, po drugie, dla celów dydaktycznych. Bo nie zdajemy sobie sprawy, że budując domy, wpływamy na środowisko, pozostawiamy ślady - argumentuje architekt. Drobna uwaga, zanim zacznę jeszcze bardziej marudzić - czy dobrze rozumiem, że architekci postanowili zwrócić uwagę na środowisko, ustawiając w parku stertę gruzu? Jak dla mnie to nieco pokrętna logika, ale pewnie się czepiam.

Kopa Cwila na Ursynowie zimą Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Kopa Cwila to sztuczne wzniesienie. Lepiej zapamiętajcie, bo tabliczka wam o tym nie powie

Trzeba się jednak w pewnej kwestii zgodzić. Tak jak architekt zgodził się ws. wątpliwej atrakcyjności wizualnej swojego pomysłu, tak tu przyznaję rację - nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Kopa Cwila jest sztucznym wzniesieniem. Chciałoby się zadać pytanie, czy muszą się o tym dowiadywać w taki sposób? Zresztą, pytanie jest retoryczne, bo patrząc na smutny gruz w parku Cichociemnych i jeszcze smutniejszą tabliczkę z napisem "LAPIDARIUM" obok niego, o Kopie Cwila nikt się nie dowie.

"Zebrane tu pozostałości z czasów budowy osiedla tworzą lapidarium epoki w której ono powstało. Fragmenty wielkiej płyty, bryły i pokruszone betony, druty zbrojeniowe to oryginale ślady przeszłoci ściśle związane z miejscem i czasem w którym powstawało. Zgrupowane w formie rzeźby lad art opowiadają o materiałach, technologii i sposobie budowania. Dodatkowo jako zestaw luźno ułożonych elementów stanowią schronienie dla małych ssaków pełniąc rolę niszy ekologicznej. Z upływem czasu będą ulegać erozji i sukcesji stopniowo wtapiając się w krajobraz" - tyle się dowiadujmy ze smutnej zielonej tabliczki. Pisownia jest oryginalna, warto pamiętać, zwłaszcza w materiałach edukacyjnych czy kuratorskich, gdzie stawiamy w języku polskim przecinki.

No właśnie. Tyle. Informacji o Kopie Cwila brakuje i będzie brakować już zawsze, bo jak wskazywała w rozmowie z mediami rzeczniczka Karolina Kwiecień-Łukaszewska: "Dalej już tego lapidarium nie będziemy rozwijać".

Wracając jednak do tłumaczeń Zarządu Zieleni m.st. Warszawa, rzeczniczka przekonuje w mediach: "gdy patrzymy na to, widzimy być może gruzowisko, ale tablica, którą zamieściliśmy obok, wyjaśnia, czym jest to miejsce". Po pierwsze, nie uważam, żeby tabliczka informacyjna dobrze spełniała swoją funkcję, czyli funkcję informacyjną. Po części mówi ona za mało - o Kopie Cwila się przecież nie dowiemy, o reszcie historii tego miejsca też nie. Po części mówi jednak za dużo. Nie potrzebuję tabliczki informującej o "wielkiej płycie, bryłach, pokruszonych betonach i drutach zbrojeniowych", żeby zauważyć, że przede mną leży wielka płyta, bryły... a nawet mi się już nie chce wymieniać. Koń, jaki jest, każdy widzi. Przejdźmy, więc do kolejnego punktu, czyli "po drugie".

Lapidarium czy nielapidarium? Wikipedia to za mało, więc wybieram numer do eksperta

Moje "po drugie" jest nieco czepialskie, ale obiecuję, że prowadzi do ważniejszego "po trzeciego". Przygotowując ten tekst, zaczęłam się zastanawiać, czy to całe lapidarium można w ogóle nazywać lapidarium? Ulubienica uczniów i zmora nauczycieli, czyli Wikipedia, twierdzi, że niekoniecznie. "Lapidarium to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz inskrypcji epigraficznych, rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli" - śpieszy z pomocą wirtualna encyklopedia. Jednak, żeby nie gloryfikować wiedzy z internetu, zadzwoniłam do ekspertki i zapytałam: czy tę stertę gruzu można nazwać lapidarium?

- Ja to bym nazwała raczej jakimś obiektem, który ma stanowić artefakt przeszłości. Jeśli chodzi o samo słowo lapidarium, lubimy nadużywać wzniosłych słów. Moim zdaniem można to określić jako instalację artystyczną/obiekt, który ma nieść wartość sentymentalną jako upamiętnienie osiedla. Pytanie jednak, czy w tym przypadku nie jest upamiętniane coś, do czego ludzie wcale nie czują wartości sentymentalnej, a miasto próbuje postawić coś w kontrze do ich oczekiwań. Pojawia się więc pytanie, czy ktokolwiek konsultował ten projekt z mieszkańcami? To bardzo ważne - mówi mi dr Agnieszka Labus, CEO fundacji LAB60+. I dodaje:

Wygląda to rzeczywiście mało atrakcyjnie, raczej nie jak coś, przed czym powinniśmy się zatrzymać (gdyby nie tabliczka). Moim zdaniem nie przypomina to instalacji artystycznej, czy pomnika upamiętniającego cokolwiek. Jeśli jednak chodzi o wyraz estetyczny, trudno o tym dyskutować.

Sterta gruzu czy lapidarium? fot. Asia Wesołowicz

A więc mówicie, że to, czego pragną mieszkańcy Ursynowa, to sterta gruzu w parku?

Z tym brakiem dyskusji nie jestem przekonana i tu pojawia się moje "po trzecie". Park to miejsce publiczne i nie wszystkie instalacje, które zostaną w nim na wieki wieków amen, powinny się w nim znaleźć. Nieważne, na jaki fantastyczny pomysł wpadliście, jak ciekawą ideę reprezentuje, weźcie pod uwagę, że to nie wy będziecie codziennie przechodzić obok obiektu opisywanego słowami "zgadzam się, ta sterta jest brzydka", tylko ludzie, którzy tu mieszkają. A wystarczyło chwilę pomyśleć. Bo jakby połączyć tę ideę ze stylem mniej radykalnym, takim, który względnie spodoba się także zwykłym Kowalskim, a nie znawcom sztuki i Kop Cwilów, mogłoby wyjść z tego naprawdę coś fajnego.

Warto też posłuchać głosów mieszkańców, np. pana Kazimierza, z którym rozmawialiśmy: - Wstyd! Powinni usunąć to dziadostwo. Niech by to chociaż jakoś ułożyli. A tak to zwalili te betony jeden na drugi. Bardzo mi się to nie podoba. Ja myślałem, że oni to zbierają i będą wywozić. To po prostu bzdura. I przyznać się do błędu, a nie iść w zaparte, że nasz projekt jest fajny, a wy głupi i po prostu go nie rozumiecie. Z drugiej strony, skoro już to miejsce przyciąga wycieczki, to może ja się mylę i rzeczywiście ten nietypowy obiekt sprawi, że więcej osób dowie się o historii tego miejsca.

Lapidarium jest świetne? Pokażcie je wszystkim!

Po czwarte i po ostatnie. Skoro już sterta gruzu stoi i dumnie ochrzciliście ją mianem lapidarium, to zadbajcie o to, żeby wasze dzieło mogli podziwiać wszyscy. A wszyscy to też np. osoby z niepełnosprawnością.

Wydaje się, jakby ktoś to zrobił bardzo spontanicznie, bez przygotowania i przemyślenia. Takie instalacje potrzebują z reguły kontekstu urbanistycznego. Cały proces powinien przebiegać jako współprojektowanie miasto-mieszkańcy-projektanci, być może inni specjaliści ważni w tym procesie. A tu problem stanowi nawet samo dojście do tego obiektu - nie jest zapewniona dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, np. osób, które poruszają się na wózku lub opiekunów pchających wózki dziecięce

- zwraca uwagę dr Agnieszka Labus. Moje wątpliwości dotyczą także bezpieczeństwa - wystające druty i dzieci w parku nie wydają się najlepszym połączeniem.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawa czeka na wasze uwagi

Gdybyście, drodzy czytelnicy, chcieli podzielić się swoimi uwagami, to zachęcam nie tylko do komentowania sprawy w internecie, ale i skorzystania z najważniejszej informacji, jaka pojawiła się na tej smutnej tabliczce obok sterty gruzu: "Prosimy o zgłaszanie usterek lub ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania miejsca 22 277 42 02 lub kontakt@zzw.waw.pl". Nie ma za co.

Ja też wysłałam pytania do Zarządu Zieleni m.st. Warszawa, ale na razie nie odpowiedział.