Konferencja prasowa ministra Mariusza Błaszczaka wywołała wiele kontrowersji. Szef MON stwierdził bowiem, że dowódca operacyjny rzekomo nie poinformował go o obiekcie, który spadł w Zamościu pod Bydgoszczą. Jak się okazało, był to fragment rosyjskiej rakiety.

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz: W sprawie Patriotów wiarygodny był tylko pierwszy wpis Błaszczaka

Mariusz Błaszczak obwinił dowódcę operacyjnego. "To dowódca najwyższego honoru"

Dowódcy operacyjnego broni m.in. były rektor Akademii Obrony Narodowej. - To dowódca (gen. Tomasz Piotrowski - red.) najwyższej naprawdę klasy, najwyższego honoru i najwyższych cnót (...). To jest naprawdę pierwsza światowa liga dowodzenia - powiedział w rozmowie w RMF FM generał Bogusław Pacek zaznaczając, że byłoby to coś "ogromnie kuriozalnego i niesamowitego", gdyby minister obrony narodowej przez tygodnie nie wiedział o obcej rakiecie, która spadła na terytorium Polski.

Jak dodał, polskie niebo jest "piętą Achillesa" obronności i jest to problem zanany od wielu lat. Według niego w Polsce potrzebnych jest o wiele więcej systemów baterii Patriot, ale też systemów monitorowania, rozpoznawania i neutralizowania takich obiektów.

Pułkownik reaguje na oświadczenie Błaszczaka. "Minister dał ciała"

"PiS przez miesiąc wzbraniał się przed Patriotami z przyczyn absurdalnego, nacjonalistycznego wzmożenia"

Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki uznał, że incydent z Zamościa pod Bydgoszczą może mieć związek ze zgodą rządu Prawa i Sprawiedliwości na rozmieszczenie systemów Patriot z Niemiec. Gdy wcześniej inna rakieta spadła w Przewodowie, PiS nie chciał przystać na propozycję przyjęcia systemu od naszych zachodnich sąsiadów. To się jednak zmieniło, a według senatora nastąpiło to "być może nie bez związku z incydentem pod Bydgoszczą".

Gen. Andrzejczak o rakiecie spod Bydgoszczy: Poinformowałem swoich przełożonych

- Jedno wytłumaczenie jest logiczne. Miesiąc wcześniej mieliśmy do czynienia z incydentem u granicy wschodniej z Ukrainą. Do tej pory nie wiemy na pewno jaka rakieta spadła i zabiła dwie osoby, obywateli polskich. Wtedy Niemcy powiedzieli, że na wschodnią granicę dostarczą baterię rakiet Patriot, które są w stanie takie rakiety strącać. Co się stało? PiS przez miesiąc się przed tym wzbraniał z przyczyn absurdalnego, nacjonalistycznego wzmożenia - powiedział w rozmowie z RMF FM senator.

Polityk był też oburzony tym, że dwa tygodnie po znalezieniu rosyjskiego pocisku, szef MON nadal nie wyjaśnił sytuacji i to w czasie, gdy "u naszych granic jest ciężka wojna". - Apeluję, przede wszystkim do prezydenta, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, aby mimo tego, że dzisiaj jest, jak rozumiem, w Albanii, zainterweniował i wyjaśnił tą sprawę w ciągu godzin. Nie dni, czy tygodni. Chodzi między innymi o ustalenie tego, kto i z jakich przyczyn podjął decyzję, by po trzech dniach przerwać poszukiwania pocisku - powiedział Bosacki, zaznaczając, że nie chodziło o mały obiekt, a o sześciometrową, 1,5-tonową rakietę, która była zdolna przenosić ładunek jądrowy lub chemiczny.