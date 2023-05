Atak nożownika w Warszawie. Policja zatrzymała mężczyznę. "To było zlecenie zabójstwa"

Zobacz wideo Glapiński: Płaskowyż się skończył, inflacja spada na łeb, na szyję

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 9:30 niedaleko placu Politechniki - na ul. Nowowiejskiej, przy kamienicy nr 12/18. Tam nieznany sprawca zaatakował przechodnia. Podinspektor Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej komendy policji, przekazał wówczas "Gazecie Wyborczej", że było to "jedno pchnięcie w plecy ostrym narzędziem". 60-latek w wyniku ataku został ciężko ranny. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, gdzie - według informacji "Wyborczej" - natychmiast trafił na stół operacyjny.

REKLAMA

Atak nożownika w Warszawie. 60-letni mężczyzna ciężko ranny. Trwa obława

Napastnik zatrzymany. "Zlecenie zabójstwa"

Jak ustalił dziennikarz portalu tvn24.pl, policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o atak. - To było zlecenie zabójstwa. Sprawca znał rutynę dnia ofiary, brał pod uwagę nawet obecność ochroniarza - powiedział portalowi policjant z komendy na Śródmieściu, prosząc o anonimowość. Według ustaleń serwisu w śledztwie brali udział m.in. funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Po kilkudziesięciu godzinach odnaleźli mężczyznę, który ma być aktualnie przesłuchiwany. "Oficjalnie policja nie chce informować o zatrzymaniu, póki mężczyźnie nie zostaną przedstawione zarzuty, a sąd nie zdecyduje o ewentualnym aresztowaniu" - informuje tvn24.pl.

Według ustaleń "Super Expressu" zaatakowany mężczyzna to osoba rozpoznawana medialna. Ma być nim Piotr G., człowiek związany w przeszłości z Centrum Opatrzności Bożej, były prezes spółki telekomunikacyjnej, a także powiązany ze środowiskiem Kai Godek - podaje dziennik.