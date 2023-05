Marzyła o czarnych gałkach ocznych, tatuaż kosztował ją utratę wzroku. Jest wyrok dla tatuatora

Decyzja o poddaniu się nietypowemu zabiegowi zapadła w 2017 roku. Wcześniej przez dwa lata Aleksandra nosiła soczewki, które wpływały na barwę jej oczu. Zabarwienie ich na czarno przy pomocy tuszu miało być dla kobiety sposobem na wyrażanie siebie. - Po prostu chciałam, żeby to były moje oczy. Kiedy byłam już gotowa, zdecydowałam się na ten zabieg. Prawda jest taka, że miliony ludzi zmienia swój wygląd, operują się, farbują włosy, powiększają piersi, żeby czuć się dobrze w swoim ciele. Stwierdziłam, że to jest coś, z czym dobrze się czuję - argumentowała, będąc gościnią programu "Dzień dobry TVN".

Straciła wzrok. Tatuator zalecał przemywanie oczu wodą z kory dębu

Po trwających chwilę poszukiwaniach właściwej osoby Aleksandra zdecydowała się skorzystać z usługi tatuatora. Skomplikowanego zabiegu podjął się Piotr A. z Warszawy. Gdy tylko mężczyzna wstrzyknął do oczu kobiety czarny tusz, pojawiły się u niej problemy ze wzrokiem. Tatuator twierdził jednak, że jest to normalna reakcja organizmu i stan przejściowy, a w ramach sposobu na złagodzenie problemu zarekomendował przemywanie oczu wodą z kory dębu. Niestety dla pacjentki zabieg tatuowania ostatecznie zakończył się całkowitą utratą wzroku w jednym oku i znacznym pogłębieniem dotychczasowej wady w drugim. W kwietniu 2022 roku kobieta przeszła operację usunięcia jednego oka, jednak próba zastąpienia go protezą zakończyła się fiaskiem.

Pozbawił klientkę wzroku, tatuując jej oczy. Usłyszał prawomocny wyrok

Poszkodowana kobieta wstąpiła na drogę prawną, a sprawa została przekazana w ręce Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli. Piotr A. stanął przed sądem z powodu nieumyślnego narażenia na ciężkie kalectwo, nie przyznawał się jednak do winy. Z końcem 2022 roku sąd skazał mężczyznę na rok ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Poza tym sędzia uwzględnił również zadośćuczynienie względem byłej klientki, której tatuator ma zapłacić 150 tys. zł. Obrońca Piotra A. wniósł jednak apelację. Jak informuje TVN24, 9 kwietnia sąd podtrzymał dotychczasowe postanowienia. Wyrok jest prawomocny.