Do Polski zbliża się załamanie pogody. Możliwe zalania, podtopienia, a nawet powodzie

Za sprawą wyżu znad wschodniej Europy do Polski zaczęło wreszcie napływać cieplejsze powietrze. Z każdym kolejnym dniem temperatura wzrasta, a dotychczas występujące przymrozki odpuszczają. Większych zmian w pogodzie możemy jednak spodziewać się już od przyszłego tygodnia. Za sprawą niżów z południa czeka nas gwałtowana zmiana aura z silnymi burzami oraz intensywnymi opadami, skutkującymi nawet powodziami błyskawicznymi. Druga połowa miesiąca przyniesie zatem oprócz częstszych wysokich wartości na termometrach także groźne zjawiska pogodowe.

Pogoda. Ciepło nareszcie dotarło do Polski

Za sprawą antycyklonu środa podobnie jak poprzedni dzień w całym kraju będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie do 20 st. C na zachodzie. Jak poinformował serwis dobrapogoda24.pl, miejscami może być szansa nawet na 25 st. C, co równoznaczne będzie z pierwszym gorącym dniem w tym roku. W kolejnych dniach najwyższe wartości notowane będą nie na południu, a na północy i zachodzie kraju. Tam termometry wskazywać będą od 18 do 22 st. C. Chłodniej może być na obszarach podgórskich oraz na Wybrzeżu. Tam słupek rtęci nie przekroczy 15 st. C. Temperaturę może nieco obniżyć także słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami będzie porywisty.

Najbliższy weekend (13-14 maja) również zapowiada się bardzo ciepło. W sobotę od 18 st. C na południu, do nawet 23 st. C na północy. Niższa temperatura ponownie w rejonach podgórskich. Tam na termometrach maksymalnie 14 st. C. Niedziela będzie nie tylko najcieplejszym dniem tygodnia, ale także ostatnim dniem ze stabilną, słoneczną pogodą. Na północy odnotujemy nawet 24 st. C, co po bardzo zimnym początku maja będzie stanowiło prawdziwe apogeum ciepła.

W połowie maja załamanie pogody. Możliwe zalania, podtopienia i powodzie

Zmiana aury nastanie wraz z nadejściem nowego tygodnia. Wówczas miejsce antycyklonu zajmą niże z południa Europy, które doprowadzą do zwiększenia ilości opadów w Polsce. Według głównych modeli numerycznych, szczególnie na południu kraju opady będą powyżej normy. Temperatura nadal będzie wzrastać, jednak zmienne warunki pogodowe mogą przynieść gwałtowne ulewy, a nawet burze. Możliwe jest także wystąpienie gradu. Opady mogą okazać się na tyle intensywne, że doprowadzą do podtopień, zalań a miejscami nawet do powodzi błyskawicznych. Na ten moment nie wiadomo jednak, jakie obszary mogą zostać najbardziej dotknięte intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi. Według wstępnych modeli ECMWF może okazać się to południe Polski. Na dokładniejsze prognozy należy jednak jeszcze poczekać.