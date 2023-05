Matka podopiecznej domu dziecka, w którym zaatakował nożownik: Niech nie mówią, że pomagają tym dzieciom

Dziennikarka Polsat News rozmawiała z matką jednej z nastolatek, która przebywa w domu dziecka, w Tomisławicach. Kobieta stwierdziła, że atak nożownika w ośrodku był makabryczny. Podczas zdarzenia było słychać krzyki, a napastnik gr oził, że "wszystkich pozabija". - Córka zdążyła uciec, ona zawiadomiła policję i pogotowie o tym, co się dzieje. Uciekała przed nim (nożownikiem - red.), później zamknęła się w pokoju. Reszta dzieci była przerażona - mówiła kobieta. Jak dodała, 19-latek chodził po pokojach, szukając kolejnych ofiar. - Kto mógł, wynosił mniejsze dzieci, które spały. 18-letni chłopak uratował dużo istnień. Próbował zatamować krew u dziewczyny, która umarła. Moja córka była wtedy przy nim - mówiła.

Zdaniem kobiety, w domu dziecka wszyscy znali napastnika, ponieważ spotykał się z 16-letnią Oliwią, którą zabił. Prawdopodobnie to właśnie nastolatka wpuściła 19-latka na teren ośrodka przez okno. - To była masakra, co on zrobił - oceniła w rozmowie z Polsat News. Wspomniała także o pomocy psychologów, jaką miały otrzymać dzieci zgodnie z zapowiedziami. - Policja przyjechała w ciągu 10 minut, a psychologowie po czterech godzinach. Spojrzeli na dzieci i nie porozmawiali z nimi. Coś tu jest nie tak - mówiła kobieta. Dodała, że nie wie, czy do rozmów finalnie doszło po przewiezieniu podopiecznych do innych placówek. - Pomocy psychologa chcieli wszyscy. Pozamykali ich w pokojach po dwie osoby. Najpierw siedzieli na balkonach i rozmawiali ze sobą, a potem, jak przyjechali dziennikarze, kazali im wejść do pokojów i nie wychodzić na balkony. Niech nie mówią, że pomagają tym dzieciom. Wcale nie pomagają - stwierdziła kobieta.

Podczas rozmowy kobieta wspomniała także o braku ochrony oraz monitoringu w ośrodku. - Wszędzie w firmach są ochroniarze, czemu w takim ośrodku nie ma? - mówiła. Dodała również, że 19-latek, który zabił nastolatkę, uchodził za "bardzo spokojnego", jednak podopieczni wiedzieli, że "coś jest z nim nie tak". Sprawą zajmuje się prokuratura.

Nożownik z Tomisławic usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstw

Nożownik odpowie za zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa

Sprawca ataku w domu dziecka w Tomisławicach usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstw - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji. Inspektor Mariusz Ciarka ocenił jednocześnie, że tej zbrodni trudno było zapobiec. W TVP Info powiedział, że okoliczności zdarzenia i motywy sprawcy ustali teraz prokurator. - Zapewne powołany zostanie też biegły mający za zadanie ocenę stanu psychicznego tego mężczyzny - zaznaczył rzecznik.

Do ataku doszło we wtorek 9 maja około godziny 23. Z nieustalonych przyczyn, 19-latek ranił nożem nastolatkę, opiekunkę, która ruszyła dziewczynie na pomoc oraz inne osoby, które spotkał, opuszczając ośrodek. W wyniku tego ataku śmierć na miejscu poniosła szesnastoletnia Oliwia. Media spekulują, że jednym z prawdopodobnych motywów sprawcy, mógł być zawód miłosny, ponieważ 19-latek i 16-latka byli parą, a chwilę przed tragedią doszło między nimi do kłótni.

