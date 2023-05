Gabriela Morawska-Stanecka w Porannej rozmowie Gazeta.pl: Zmiany w TK to kolejny bubel prawny

Zobacz wideo Gościnią porannej rozmowy Gazeta.pl jest Gabriela Morawska-Stanecka

W Porannej rozmowie Gazeta.pl gościmy Gabrielę Morawską-Stanecką, która pełni funkcję wicemarszałkini Senatu. Wśród poruszanych tematów jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. - To kolejny bubel, który demoluje system prawny - tak o projekcie Prawa i Sprawiedliwości mówiła gościni Jacka Gądka.

Projekt, który jest w Sejmie, jest niekonstytucyjny i nie można go stosować do sprawy, która już zawisła na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj nie chodzi o liczbę sędziów i obniżenie pułapu, ale o możliwość funkcjonowania atrapy Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej

- stwierdziła wicemarszałkini, która jest prawniczką.

W środę szef rządu podczas konferencji prasowej powiedział, że "osobiście jest zwolennikiem kary śmierci". Jak dodał, wydał polecenie Zbigniewowi Ziobrze, by podwyższyć kary za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. - Będziemy apelować do pana ministra Ziobry w sprawie zmiany przepisów - zapowiedziała z kolei ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W czasie konferencji prasowej poświęconej tragicznej śmierci Kamila z Częstochowy premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jako Polska powinniśmy zdecydowanie wzmocnić przepisy Kodeksu karnego. Konkretnie te, które mówią o znęcaniu się nad drugim człowiekiem, a w szczególności znęcaniu się nad dziećmi. Szef rządu ocenił, że śmierć chłopca "jest kolejnym wstrząsem i wielkim apelem do tego, by być czujnym". Dodał, że zawiódł czynnik ludzki i instytucje odpowiedzialne za monitorowanie takich sytuacji.

