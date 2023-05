Siostra zmarłego Kamila o tym, że ma brata, dowiedziała się rok temu. Było "szczęście, radość, a dziś smutek"

Magdalena powiedziała w rozmowie z dziennikarzem programu "Uwaga", że już "pogodziła się z tym, że nie ma rodzeństwa", kiedy w tamtym roku dowiedziała się, że jest spokrewniona z Kamilem. Dodała, że była wtedy bardzo szczęśliwa, jednak dziś został jej tylko "smutek, bo Kamilek odszedł". Mówiła, że poznała brata w styczniu tego roku, ale widzieli się tylko trzy razy. - Kamilek odszedł. Znaliśmy się od stycznia, z czego widzieliśmy się tylko trzy razy. Tylko trzy razy była możliwość, żeby się zobaczyć. Za krótko - stwierdziła.

REKLAMA

Podkreśliła, że codziennie myśli o zmarłym bracie i zapamięta go jako chłopca "radosnego, pełnego życia, zwariowanego i pełnego energii". - Będę bardzo za nim tęsknić. Już się nie zobaczymy - mówiła przez łzy. - Będę patrzeć w niebo i codziennie się uśmiechać. Zawsze będzie w moim sercu - dodała.

Siostra pożegnała Kamila w mediach społecznościowych

W poniedziałek na Facebooku pojawił się wpis przyrodniej siostry chłopca, Magdaleny. Pożegnała Kamila i zaapelowała do internautów, aby wstrzymali się z hejtowaniem. "Drogi Kamilu braciszku wiem, że już odszedłeś z aniołkami do nieba, będzie bardzo mi cię brakować, dopiero co cię poznałam i pokochałam. Żałuję tego co przeszedłeś i teraz będziesz już miał spokój w niebie. Wiem, że będziesz spoglądał na nas z nieba swoimi pięknymi oczkami i obiecuje ze ja każdego dnia będę patrzeć w niebo i wysyłać ci swój uśmiech, bo wiem, że nie chciałbyś, byśmy byli smutni, ale każdy z nas musi przejść tę żałobę odejścia ciebie" - czytamy we wpisie. Na koniec siostra Kamila zwróciła się z krótkim apelem do internautów. "Wiem, że będziecie mnie ludzie hejtować, tylko to potraficie, ale pamiętajcie o Kamilu, to nie czas na kłótnie", po czym dodała: "Zawsze będę o tobie pamiętać Kamilku .... KOCHAM CIĘ".

Cała Polska śledziła losy skatowanego ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, aby pomóc dziecku, jednak chłopca nie udało się uratować. W poniedziałek Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przekazało, że 8-letni Kamil zmarł. Chłopiec przebywał w szpitalu ponad miesiąc, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, a 4 maja podłączono go do ECMO (jest to rodzaj protezy zastępującej pracę płuc i/ lub serca - red.). Lekarze do końca walczyli o jego życie. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - napisano w oświadczeniu lecznicy na Facebooku.

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: