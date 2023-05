Polak zginał na Majorce. Sprawca był pod wpływem narkotyków, jednak nie trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło w piątek w mieście Pollenca na Majorce. Z relacji lokalnych mediów wynika, że kierowca Harleya Davidsona wjeżdżając w zakręt, stracił kontrolę nad pojazdem. 61-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z trzema rowerzystami. Największe obrażenia podczas wypadku odniósł Polak. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby. Ratownicy próbowali go reanimować przez dwie godziny, jednak mimo to mężczyzna zmarł.

Sprawca wypadku był pod wpływem narkotyków

Pozostali dwaj rowerzyści to Brytyjczycy, którzy zostali lekko ranni, podobnie jak sprawca wypadku. Cała trójka została przetransportowana do różnych szpitali. 61-letniemu motocykliście wykonano testy na obecność narkotyków, jak przekazała gazeta "Diario de Mallorca" badania wykazały obecność kokainy w organizmie. Jednak mimo to, po złożeniu zeznań funkcjonariusze wypuścili sprawcę wypadku. Hiszpańska policja bada okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Polak, który zginął na Majorce, według hiszpańskiej gazety spędzał tam urlop. Osierocił żonę oraz dwie córki.

