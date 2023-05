Sprawca ataku w Domu Dziecka w Tomisławicach usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstw - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji. Inspektor Mariusz Ciarka ocenił jednocześnie, że tej zbrodni trudno było zapobiec. W TVP Info powiedział, że okoliczności zdarzenia i motywy sprawcy ustali teraz prokurator. - Zapewne powołany zostanie też biegły mający za zadanie ocenę stanu psychicznego tego mężczyzny - zaznaczył rzecznik.

Atak nożownika w Tomisławicach

Według ustaleń do tragedii doszło we wtorek 9 maja około godziny 23. Do domu dziecka w miejscowości Tomisławice w województwie łódzkim przez okno wszedł dziewiętnastolatek, którego wpuściła 16-letni Oliwia. Z nieustalonych przyczyn, mężczyzna ranił nożem nastolatkę, opiekunkę, która ruszyła dziewczynie na pomoc oraz inne osoby, które spotkał, opuszczając ośrodek. W wyniku tego ataku śmierć na miejscu poniosła szesnastoletnia Oliwia, która była podopieczną tej placówki. Onet przekazał, że jednym z prawdopodobnych motywów sprawcy, mógł być zawód miłosny, ponieważ 19-latek i 16-latka byli parą, a chwilę przed tragedią doszło między nimi do kłótni.

Tomisławice. Atak nożownika w domu dziecka. Nowe informacje

- Jeśli chodzi o sprawcę to był to 19-letni mieszkaniec gminy Warta - przekazał Gazeta.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP Marcin Zwierzak. Służby poszukiwały napastnika w nocy. Po niecałych dwóch godzinach, około 00:50 został on ujęty. W momencie zdarzenia oraz zatrzymania był trzeźwy. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Mariusz Ciarka przekazał w rozmowie z Polsat News, że 19-latek wstępnie w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do zbrodni.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji dodał, że w wyniku ataku poważnie ranne zostały trzy osoby, ale ich stan jest stabilny. - To są rany powierzchowne, niezagrażające życiu - przekazał. Pozostali ranni zostali już zwolnieni ze szpitala, potrzebowali jednak pomocy psychologicznej. Wychowankowie domu dziecka w Tomisławicach zostali przeniesieni do innych placówek, aby nie przebywali w miejscu zbrodni. Tomisławice, leżą w gminie Warta w powiecie sieradzkim, Burmistrz ogłosił trzydniową żałobę w związku z tragiczną śmiercią mieszkanki gminy.

