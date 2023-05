IMGW opublikował prognozę na wakacje. Może czekać nas najcieplejszy czerwiec od prawie 30 lat

Majowa pogoda zaskoczyła wielu swoją zmiennością. Występujące opady i przymrozki wraz z ciepłymi i słonecznymi dniami utrudniały sprecyzowanie urlopowych i weekendowych planów. Ta sytuacja może zmienić się na wakacje, które według prognoz zapowiadają się korzystnie pod względem pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową uwzględniającą temperaturę i opady od czerwca do września.

Pogoda. Wakacje mogą zachwycić ciepłem w całej Polsce. Z czerwcem nadejdzie lato

Jak informuje IMGW, nadchodzący czerwiec sprawi, że najprawdopodobniej w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza będzie osiągać wartości powyżej normy z ostatnich niemalże trzydziestu lat. Opady we wspomnianym miesiącu mają utrzymywać się w normie wieloletniej z lat 1991-2020.

W lipcu zarówno suma opadów, jak i temperatura powietrza powinny mieścić się we wspomnianym zakresie. W sierpniu ta sytuacja ma się zmienić, ponieważ w okolicach Gdańska, Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa i Zielonej Góry miesięczna suma opadów będzie powyżej normy. Na wschodzie Polski synoptycy nie spodziewają się odchyleń. W kwestii średniej temperatury powietrza, cała Polska znajdzie się pod wpływem wartości powyżej normy.

Po wakacjach przewidywane jest ochłodzenie utrzymujące się w normie wieloletniej

Wraz z nadejściem września, razem z kończącym się latem, pogoda zacznie ulegać zmianie. Dni mogą stać się chłodniejsze za sprawą spadku średniej miesięcznej temperatury powietrza w całym kraju do normy wieloletniej. Opady również najprawdopodobniej zmieszczą się w jej zakresie. Jak czytamy na stronie IMGW: "W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, dziesięć najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie 'poniżej normy', dziesięć środkowych 'w normie', a dziesięć najwyższych 'powyżej normy'".

Synoptycy nie wykluczają możliwości wystąpienia podczas prognozowanych miesięcy pojedynczych dni, w których temperatura może spaść poniżej 10 stopni, albo przekroczyć średnią, ponieważ termometry mogą czasem wskazać powyżej 30 stopni. Prognozowane średnie wartości opadów odnoszą się sumy wszystkich dni w miesiącu. Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.