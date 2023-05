Tomisławice. Atak nożownika w domu dziecka. Nieoficjalnie: Motywem mógł być zawód miłosny

Zobacz wideo Protesty w Belgradzie po strzelaninach, które miały miejsce w Serbii

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, motywem mógł być zawód miłosny. 19-latek miał wejść do pokoju swojej byłej dziewczyny przez okno i ją zaatakować. Nastolatka zginęła na miejscu.

Atak nożownika w Tomisławicach. Nie żyje 16-letnia dziewczyna

Do ataku nożownika doszło we wtorek 9 maja około godziny 23 w Tomisławicach (powiat sieradzki). Nożownik zaatakował w domu dziecka. Służby zostały powiadomione o godzinie 23:15. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, karetki pogotowia, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, pięć osób zostało przetransportowanych do sieradzkiego szpitala, w tym opiekunka. Pozostałym osobom została udzielona pomoc na miejscu zdarzenia - przekazał Gazeta.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP Marcin Zwierzak. Jak dodał, działania straży pożarnej polegały na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rannych w ataku zostało łącznie 13 osób.

- Jeśli chodzi o sprawcę to był to 19-letni mieszkaniec gminy Warta - przekazał rzecznik. Służby poszukiwały napastnika w nocy. Po niecałych dwóch godzinach, około 00:50 został on ujęty. Według doniesień RMF FM sprawca nie był wcześniej notowany przez policję. W momencie zdarzenia był trzeźwy. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Sieradzu.