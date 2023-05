Tomisławice. Atak nożownika w domu dziecka. Ranił wiele osób. Nie żyje 16-latka

Do ataku nożownika doszło we wtorek w nocy w Tomisławicach (powiat sieradzki) w miejscowym domu dziecka. Sprawca został ujęty, to 19-letni mieszkaniec gminy Warta. - Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, pięć osób zostało przetransportowanych do sieradzkiego szpitala, w tym opiekunka - przekazał dla Gazeta.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Zwierzak.

