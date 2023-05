Jak informuje TVN24, w ciągu pierwszych czterech miesięcy ubiegłego roku lekarze odnotowali 72 zachorowania na krztusiec w Polsce. W tym roku (od stycznia do kwietnia) liczba chorych wynosi już 310 osób. Lekarze alarmują, że w całym kraju obserwuje się tendencję wzrostową w postaci chorych na ospę wietrzną. Od stycznia do kwietnia w 2022 roku zakażonych nią było 58 813 chorych, a po roku liczba ta wzrosła o 31 668 do 90 481 przypadków.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak ochronić dzieci przed zakażeniem wirusem RSV i grypy?

Rodzice nie chcą szczepić swoich dzieci. "Nie zgadzają się na podanie szczepionek, unikają ich"

Jak zaznaczają lekarze, pandemia, która zapoczątkowała obostrzenia i zwiększenie świadomości o chorobach zakaźnych, spowodowała zmniejszenie się liczby chorych na inne dolegliwości. Teraz zachorowania przewyższają to, co działo się przed pandemią. Jako jeden z powodów tej sytuacji medycy wymieniają niezaszczepione dzieci, których liczba zmniejsza ogólną odporność grupy. To może spowodować, że choroby, które nie sprawiały problemu od dekad, teraz mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi.

- Przyczyn jest wiele, ale z perspektywy lekarza rodzinnego mogę stwierdzić, że wiele dzieci nie jest szczepionych. Chodzi tu przede wszystkim o małe dzieci do sześciu lat. Rodzice nie zgadzają się na podanie szczepionek, unikają ich - informuje dr Paweł Lewek z Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w rozmowie z TVN24.

TK: Program szczepień ochronnych w formie komunikatu jest niekonstytucyjny

Jakie szczepienia obowiązują dzieci?

Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gruźlicy, błonicy, krztuścowi czy tężcowi są obowiązkowe. Również wliczają się w to szczepienia, zapobiegające ostremu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, inwazyjnemu zakażeniu Streptococcus pneumoniae (pneumokokowym), inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu B, zakażeniom wywołanym przez rotawirusy i ospie wietrznej. Jak możemy przeczytać na stronie pacjent.gov.pl, najważniejszymi szczepionkami podstawowymi, które należy wykonać u dzieci, są szczepienia przeciwko:

odrze, śwince i różyczce,

błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis,

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Tanzania. Władze zidentyfikowały wirusa, który zabił pięć osób

Ponadto szczepienie noworodków przeciwko gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz kolejne szczepienia są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie RP. Dzieci przebywające na terytorium Polski krócej niż trzy miesiące mogą zostać dobrowolnie zaszczepione. Osoby, które mają mniej niż 19 lat i są na terytorium Polski powyżej trzech miesięcy, są objęte obowiązkowymi szczepieniami, których kalendarz wykonania ustala lekarz rodzinny.