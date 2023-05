Organizacje LGBT+ dostały maile z pogróżkami: "Będziecie mieli kłopoty". Nadawcą "batalion narodowy"

Wiadomości dotarły do co najmniej kilku organizacji zajmujących się prawami osób LGBT+. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza otrzymało pierwszego maila 5 maja. Autorzy domagają się w nim "wycofania poparcia dla tzw. marszów równości". W mailu zawarto fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego, który głosi, że akty homoseksualne są "sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia" oraz że "w żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane". Dalej autorzy stwierdzają, że nieheteroseksualni mężczyźni "nie powinni epatować swoimi potrzebami, a tym bardziej pokazywać swoich jaj podczas homomanifestacji".

"Wierzymy, że nas wysłuchaliście. Mamy nadzieję, że zmienicie swoje stanowisko. W przeciwnym razie będziecie mieli kłopoty. Jak wam się nie podoba to jedźcie do Niemiec lub Stanów Zjednoczonych, gdzie p***ły są przedstawicielami wyższej kasty" - napisano [pisownia oryginalna - red.].

W drugim mailu - 9 maja - nadawca poinformował, że zignorowanie pierwszej wiadomości "pogarsza sytuację" organizacji.

Proszę zrozumieć, nie pozostawiłeś nam innej możliwości, zmuszając do podjęcia działań. W ciągu pół roku zebraliśmy wystarczająco dużo informacji o organizacji i danych osobowych pracowników. Zapewniamy, że wykorzystamy te informacje, aby wywiązać się z powierzonych nam zadań. Rzecz jasna nie zdradzimy, jak i gdzie coś się wydarzy. Wkrótce się przekonasz. Ale będzie za późno!

Kaczyński ostrzega przed seksualizacją dzieci. Brzmi znajomo?

Antyukraińskie ulotki "Pierwszego Batalionu Narodowego"

Pod wiadomością podpisał się "Pierwszy Batalion Narodowy". W sieci próżno szukać informacji na temat osoby czy osób odpowiedzialnych za ową inicjatywę. Znaleźć można jedynie informację z końca października ubiegłego roku, kiedy to "Pierwszy Batalion Narodowy" rozwieszał w Lublinie ulotki z odezwą [pis. oryg. - red.]:

Polaku! Czas się zjednoczyć i pokazać swoją potęgę! Nie można tolerować bezprawia tzw. uchodźców z Ukrainy! Rząd i policja ukrywają przed opinią publiczną liczne przestępstwa popełnione przez banderowców. Szumowiny te wykorzystują sytuację! Czas skonczyc z tym szalenstwem na naszych ulicach. Utworzenie patroli narodowych pomoże rozwiązać problem. Przestępczość wśród Ukraińców znacznie zmaleje. Czas się zjednoczyć!

Wpis o ulotkach zamieściło na Facebooku tylko jedno konto - szerzące antyukraińską propagandę i teorie spiskowe. Informacja pojawiła się też w języku polskim na rosyjskim portalu społecznościowym vKontakte. Konto, na którym dodano wpis, zamieszcza podobne treści, jednak z przewagą antysemickich.

PiS znowu o "seksualizacji" dzieci

Pierwsza wiadomość "batalionu" przyszła dzień po tym, jak Jarosław Kaczyński z Elżbietą Witek przedstawiał w siedzibie PiS obywatelski (pełnomocniczką komitetu jest radna PiS ze Stalowej Woli) projekt ustawy o "seksualizacji dzieci". Prezes partii nie zadał sobie trudu, żeby wyjaśnić, czego dokładnie dotyczy projekt, jednak - jak podała Polska Agencja Prasowa - chodzi o wyłączenie możliwości prowadzenia jakichkolwiek zajęć w przedszkolach i szkołach przez stowarzyszenia, które chcą "promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci". O różnicy między "seksualizacją" a edukacją seksualną mówił były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Określenie "seksualizacja" jest na tyle mętne i niezrozumiałe, że daje pole do interpretacji. Takowej dokonał m.in. europoseł PiS Joachim Brudziński, który w tym kontekście wspomniał o "różnych środowiskach, umownie powiedzmy LGBT", a szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek fantazjował o "promocji homoseksualizmu, LGBT".

"Kampanie wyborcze przychodzą i odchodzą, ale trucizna pozostaje"

- Te wszystkie zwykłe panie w średnim wieku, które wyzywały nas od najgorszych, gdy szliśmy w pierwszym Marszu Równości w Białymstoku - a były ich naprawdę dziesiątki - też uwierzyły w propagandę o tęczowej zarazie. Miła młoda para, która na Marsz w Lublinie przyniosła domowej roboty bombę, też chciała wysadzić ludzi w powietrze w imię "ochrony tradycyjnej rodziny" - komentuje Hubert Sobecki, współprzewodniczący Miłość Nie Wyklucza.

Kampanie wyborcze przychodzą i odchodzą, ale trucizna pozostaje w ludziach i prędzej czy później, prowadzi do fizycznej przemocy. Kaczyński i spółka powiedzą wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. Niestety to nie oni odczują konsekwencje swoich słów

- dodaje Sobecki. Stowarzyszenie przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Ataki w Białymstoku, udaremniony zamach w Lublinie

W 2019 roku, przed pierwszym marszem w Białymstoku we wszystkich lokalnych kościołach odczytano odezwę abp. Tadeusza Wojdy, w której stwierdzał, że jest to "inicjatywa obca podlaskiej ziemi", przekonywał, że podczas marszów równości profanowane są święte symbole, szydzi się z wartości chrześcijańskich i apelował, by nie być wobec tych faktów obojętnymi. "Non possumus - nie możemy się na to zgodzić!" - pisał Wojda.

Marsz, zgodnie z życzeniem biskupa, próbowano zablokować i doszło do ataków fizycznych i słownych na jego uczestników. Ostatecznie policja ustaliła tożsamość 140 osób, które złamały prawo. Większość z nich ukarano za wykroczenia, części postawiono zarzuty karne. Sprawca dotkliwego pobicia nastolatka usłyszał wyrok roku i dwóch miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Beczek: Politycy milczą ws. zamachu na Marsz Równości. Jeśli zginiemy, będą winni

We wrześniu tego samego roku na marsz równości w Lublinie 21-letnia Karolina S. i 27-letni Arkadiusz S. przynieśli własnej roboty materiały wybuchowe, złożone m.in. z opakowań gazu do zapalniczek i petard hukowych. Zdaniem biegłych materiały odpalone w tłumie mogłyby zabić uczestników marszu. Parę zatrzymano jednak chwilę przed jego rozpoczęciem. Niedoszli terroryści usłyszeli wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności. W sądzie Arkadiusz S. tłumaczył, że "jest za Polakami i rodziną", a wartości rodzinne, to dla niego "chłopak i dziewczyna".

Do obu tych zdarzeń doszło zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Jarosław Kaczyński, krzycząc na konwencji PiS "Wara od naszych dzieci", rozpoczął kampanijną nagonkę na osoby LGBT+, tym samym dając politykom, duchownym czy prawicowym mediom sygnał, że mogą sobie pozwolić na więcej.

*Autorka jest związana ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.