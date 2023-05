Złotów. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci sześciotygodniowej dziewczynki

Łukasz Wawrzyniak, prokurator i rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko rodzicom sześciotygodniowej dziewczynki. Parze zarzuca się zabójstwo dziecka oraz posiadanie amfetaminy. "Oboje nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia, w których odmiennie zaprezentowali przebieg zdarzenia" - przekazał Wawrzyniak, którego cytuje Radio Poznań.

Według informacji przekazanych przez śledczych niemowlę zginęło od ciosu lub ciosów zadanych w głowę narzędziem tępokrawędzistym, co doprowadziło do rozległego obrażenia czaszkowo-mózgowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że podejrzani zażywali amfetaminę, a w chwili zatrzymania nie byli pod wpływem alkoholu.

Tragedia w Złotowie

Do tragicznego zdarzenia doszło 22 listopada 2021 roku w Złotowie (woj. wielkopolskie). Wówczas 27-letnia matka 1,5-miesięcznej dziewczynki zadzwoniła do sąsiadki z prośbą o pomoc, bo coś miało dziać się z jej z dzieckiem, a następnie wyszła do sklepu. Sąsiadka poszła do mieszkania 27-latki, gdzie zastała jej 28-letniego partnera, który nie interesował się tym, co działo się z dzieckiem. Kobieta wezwała pogotowie ratunkowe i zaczęła reanimować dziewczynkę, gdyż ta nie oddychała. W międzyczasie do mieszkania wróciła matka. Kiedy na miejsce przybyli ratownicy, stwierdzili zgon dziecka, u którego ujawniono obrażenia głowy. Rodzice dziewczynki zostali aresztowani.

Prokuratura ustaliła "najbardziej prawdopodobną" wersję makabry

Portal TVN24.pl informuje, że podejrzany mężczyzna został skazany w grudniu 2020 r. za znęcanie się i spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu u swojej byłej żony. Policja przekazała zaś, że do momentu zabójstwa dziewczynki funkcjonariusze nie byli wzywani do interwencji w mieszkaniu pary. 29-latka i jej 30-letni partner, pozostają w areszcie, za zabójstwo grozi im od ośmiu lat więzienia do kary dożywocia.

