4 maja abiturienci rozpoczęli kilkutygodniową sesję egzaminacyjną, która sprawdzi ich dotychczasową wiedzę. Od kilku dni mierzą się z egzaminami pisemnymi, a po nich przyjdzie czas na egzaminy ustne. Jeśli uczeń nie zda egzaminu, może go poprawić w określonym terminie. Musi jednak pamiętać o kilku zasadach.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Michalak gośćmi Porannej rozmowy Gazeta.pl (9.05)

Matury 2023. Kiedy sesja poprawkowa?

Matury poprawkowe, dotyczące egzaminów pisemnych odbędą się 22 sierpnia o godz. 9.00, natomiast 21 sierpnia odbędą się poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki matur będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU od 8 września br. Uczniowie, którzy zdadzą egzaminy, otrzymają wtedy świadectwa maturalne, aneksy do świadectw, niezbędne zaświadczenia i informacje o wszystkich wynikach egzaminów maturalnych. "Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r." - przekazała CKE.

Język łemkowski na maturze. W tym roku przystąpiły do niego dwie osoby

Poprawkowe egzaminy maturalne. O czym należy pamiętać?

Uczniowie, którzy otrzymali negatywny wynik egzaminu maturalnego, muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników muszą złożyć pisemne oświadczenie informujące, że zamierzają przystąpić do matury w terminie poprawkowym. Powinno być zaadresowane do dyrektora danej szkoły - najczęściej uczniowie mogą je złożyć od razu w placówce. Deklaracja ucznia zostaje wtedy przekazana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2023. Podczas egzaminu z matematyki wyciekły zdjęcia arkusza

Co ważne, do poprawkowego egzaminu może przystąpić uczeń, który nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. "Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić wyłącznie absolwent, który przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (z zastrzeżeniem pkt D3) oraz nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo części ustnej, oraz żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony" - informuje CKE.