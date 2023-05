Atak nożownika w Warszawie. 60-letni mężczyzna ciężko ranny. Trwa obława

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", do zdarzenia doszło we wtorek o godz. 9.30 niedaleko placu Politechniki - na ul. Nowowiejskiej, przy kamienicy nr 12/18. Tam nieznany sprawca zaatakował przechodnia. Podinspektor Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej komendy policji, przekazał "GW", że było to "jedno pchnięcie w plecy ostrym narzędziem".

Atak nożownika w Warszawie. 60-letni mężczyzna ciężko ranny

60-latek został ciężko ranny. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, gdzie - według informacji "Wyborczej" - natychmiast trafił na stół operacyjny.

Nożownik uciekł, trwa policyjna obława. - Sprawca jest poszukiwany. To wszystko, co mogę powiedzieć na tę chwilę - podkreślił Robert Szumiata. Na miejscu zdarzenia pracują służby.

