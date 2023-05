Śmierć 8-letniego Kamila. Znana jest data pogrzebu. "Przynieście kolorowe baloniki"

Informacja o pogrzebie chłopca została przekazana za pośrednictwem facebookowej grupy "Przyjaciele Kamilka z Częstochowy". "Ostatnie pożegnanie Kamilka odbędzie się w dniu 13.05.2023 o godzinie 13. Cmentarz Kule w Częstochowie, ul. Cmentarna 47" - czytamy. "Dla Kamilka przynieście kolorowe baloniki z helem, które wspólnie puścimy w niebo, oraz misie, które Kamilek kochał, aby mu je położyć na grobie. Jeśli ktoś chciałby też przynieść zabawki dla Fabianka i jego rodzeństwa, to też można" - podkreślił administrator grupy Piotr Kucharczyk, który - jak podaje "Fakt" - od samego początku bezinteresownie zaangażował się w pomoc dla ośmiolatka i jego rodziny. "Pan Piotr jest szczególnie związany z chłopcem. Przywiózł do szpitala w Katowicach medalik z wizerunkiem świętej Rity, który przekazał lekarzom Kamilka. Medalik był przy łóżku chłopca do ostatnich jego dni" - dodaje gazeta.

Pożegnanie Kamila. "Twoja walka była długa i ciężka"

Ze względu na sytuację finansową bliskich chłopca Piotr Kucharczyk zorganizował zbiórkę pieniędzy na pogrzeb Kamila. Szybko udało się zebrać potrzebną kwotę. "Choć Twoje krótkie życie było pełne cierpienia i smutku, próbowałeś wydobyć z niego odrobinę szczęścia i momenty, w których była Twoja dziecięca radość. Twoja walka była długa i ciężka. Niejeden dorosły człowiek nie dałby rady. Ty walczyłeś do samego końca" - czytamy na stronie zbiórki. "Byliśmy myślami, uczuciami, sercem i modlitwą przez cały czas tej ciężkiej walki, jaką toczyłeś. To takie niesprawiedliwe. Nie tak miało być. Nie zapomnimy Cię - pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Pożegnamy Cię godnie i z szacunkiem, na jaki zasługujesz, nasz Mały Wielki Bohaterze" - zaznaczono.

Były RPD o śmierci Kamila: Winni powinni ponieść konsekwencje, ale to za mało

Nie żyje ośmioletni Kamil. Przyczyną "postępująca niewydolność wielonarządowa"

Pod koniec marca ośmioletni Kamil z Częstochowy został pobity i oblany wrzątkiem, miał poparzone 25 procent powierzchni ciała. Przez kilka dni nikt nie wezwał pogotowia ratunkowego. Na początku kwietnia chłopiec z rozległymi poparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn, a także z licznymi nieleczonymi złamaniami trafił do szpitala. W poniedziałek Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach poinformowało o tym, że dziecko zmarło. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - przekazali lekarze.

Potrzebujesz pomocy albo jesteś świadkiem przemocy?

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia". Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

