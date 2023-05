Ambasador Rosji nie ma wyboru. "Będzie musiał podeptać ukraińskie flagi albo iść krzakami"

Zdjęcia z protestu przygotowanego na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie zamieścił na Twitterze dziennikarz Radia Zet. Widzimy na nich niewielkie flagi Ukrainy, ustawione na całej szerokości chodnika oddzielającego główną aleję od pomnika, na którym wieniec chce złożyć ambasador Rosji." Ukraińskie flagi i krzyże rozstawiono tu w umiejętny sposób. Jeśli ambasador Rosji tutaj się pojawi, będzie je musiał albo podeptać, albo iść krzakami. Trzeciej opcji nie ma" - pisze dziennikarz Radia Zet Rafał Miżejewski.

Obecność oficjalnego przedstawiciela Rosji w tym miejscu stanowi profanację grobów żołnierzy poległych w II wojnie światowej

- czytamy na transparencie, który trzymają protestujący na cmentarzu działacze.

Rosjanie chcą świętować Dzień Zwycięstwa w Warszawie. "Złożyli wniosek o ochronę"

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew planuje 9 maja złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie - poinformował w poniedziałek dziennikarz Onetu Piotr Halicki. To jeden z punktów zaplanowanych na wtorek obchodów Dnia Zwycięstwa. Ambasador wraz ze współpracownikami ma pojawić się na cmentarzu o godz. 11. Portal cytuje przedstawicieli placówki dyplomatycznej, którzy zapewnili, że polskie władze wiedzą o wydarzeniu. "Pod koniec kwietnia Ambasada Rosji wysłała notę do MSZ Polski, w której poinformowała o planowanych 9 maja uroczystościach i zwróciła się z prośbą do władz polskich o organizację ochrony porządku publicznego. Ambasador oczekuje, że odpowiednie władze polskie zapewnią należyty porządek publiczny podczas uroczystości" - czytamy.

Rok temu, 9 maja ambasador Rosji został oblany czerwoną farbą, kiedy chciał złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Delegacja chciała ominąć demonstrację, jednak protestujący im na to nie pozwolili. Rosjanie zostali oblani czerwoną farbą. Ambasadorowi Rosji w Polsce Siergiejowi Andriejewowi wyrwano także wieniec. - Hańba, hańba, hańba! Zbrodniarze! - krzyczeli demonstrujący. Ambasador Siergiej Andriejew, stwierdził, że ten incydent "zrujnował święte święto. - Dzień Zwycięstwa". Policja, po wewnętrznym postępowaniu, nie stwierdziła uchybień w swoich działaniach.