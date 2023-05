Dwie osoby w Polsce podeszły do egzaminu z tego języka. "Czułem się w obowiązku"

Matura 2023 rozpoczęła się 4 maja. Absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników przystąpili już m.in. do egzaminu z języka polskiego i matematyki. Dwie osoby zdecydowały się także na język łemkowski.

Egzamin z języka łemkowskiego na maturze: Jest żywy w naszej rodzinie

Egzamin z języka łemkowskiego odbył się w poniedziałek (8 maja). Jedną z dwóch osób w Polsce, które do niego przystąpiły, była Magdalena, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach (woj. małopolskie). - Język łemkowski jest żywy w naszej rodzinie - powiedziała w rozmowie z PAP. - W naszej rodzinie kultywuje się go z dziada pradziada. Przechodzi on z pokolenia na pokolenie - cytuje jej słowa TVP.

Matura z języka łemkowskiego: Czułem się niejako w obowiązku

Do pisemnej matury z języka łemkowskiego przystąpił także Sławomir absolwent II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy (woj. dolnośląskie). W rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że jest Łemkiem, a łemkowski to jego ojczysty język. - Dlatego czułem się niejako w obowiązku napisać maturę z tego języka. Na co dzień w domu rozmawiamy po łemkowsku - powiedział.

Matura 2023. Język łemkowski przedmiotem maturalnym od dekady

Językiem łemkowskim określa się w Polsce język rusiński, zwany też łemkowsko-rusińskim, rusińsko-łemkowskim, karpatorusińskim, baczwańsko-rusnackim. Należy on do słowiańskiej rodziny językowej. Jest przedmiotem maturalnym od 2013 roku. Wicedyrektor Liceum Kromera w Gorlicach Robert Góra wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej, że do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby, które deklarują swoją przynależność do tej mniejszości.

Łemkowie oficjalnie grupą etniczną od 2005 roku

Łemkowie pierwotne zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. W latach 1944-1946, w ramach tzw. wymiany ludnością między Polską a ZSRR, zostali wysiedleni na radziecką Ukrainę, a w 1947 r. w ramach tzw. akcji "Wisła", na ziemie zachodniej i północnej Polski. Dziś ich największe skupiska znajdują się w okolicach Legnicy i Lubina na Dolnym Śląsku, w Lubuskim oraz w kilku gminach powiatu gorlickiego. Od 2005 r. społeczność posiada, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r., oficjalny status grupy etnicznej.