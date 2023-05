63-latek minął zjazd na S17 i ruszył pod prąd. Po drodze narobił szkód. Świadkowie zdążyli zapisać numery

Policjanci z garwolińskiej drogówki otrzymali zgłoszenie w niedzielę przed godz. 18, że drogą ekspresową S17 na wysokości Gąsowa jedzie pod prąd auto osobowe. "Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, zauważyli zatrzymane auta. Jak się okazało, jedno z ich brało udział w zdarzeniu z działem samochodu jadącego pod prąd. Policjanci ustalili, że kierujący oplem jechał w przeciwnym kierunku i zderzył się z prawidłowo jadącym bmw. Zamiast się zatrzymać, kontynuował swoją niebezpieczną jazdę" - informuje w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner.

Świadkowie przekazali policjantom numery rejestracyjne auta. Funkcjonariusze pojechali do domu kierowcy, ale tam go nie zastali. Odnaleźli go wraz z samochodem w gminie Sobolew. "63-letni mężczyzna przyznał policjantom, że to on kierował oplem i jechał pod prąd. Przyznał też, że zderzył się z innym pojazdem, o czym świadczyły również uszkodzenia auta. Mężczyzna tłumaczył, że minął zjazd, którym chciał dojechać do celu swojej podróży i z tego powodu postanowił zawrócić" - czytamy.

Droga S17. 63-latek jechał pod prąd

Prawo jazdy mężczyzny zostało zatrzymane, policjanci skierowali też do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. 63-latkowi grozi grzywna do 30 tys. zł, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

"Jeżeli już kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową, to nie powinien brnąć dalej, narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu - najlepiej na pasie awaryjnym, włączyć światła awaryjne, powiadomić służbę drogową lub Policję, które pomogą wydostać się z "pułapki". Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie zawracać!" - radzi podkom. Małgorzata Pychner.

