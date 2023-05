Śmierć 8-letniego Kamila. Premier zabrał głos: Wydałem polecenia ministrom

"Tak jak cała Polska z wielkim poruszeniem i nadzieją patrzyłem na walkę Kamila z Częstochowy o powrót do zdrowia. Walkę, której niestety nie udało się wygrać…Brakuje słów, by móc opisać emocje, które towarzyszą nam wszystkim, a szczególnie tym z nas, którzy są rodzicami" - rozpoczyna swój wpis premier.

"Śmierć niewinnego dziecka w takich okolicznościach powoduje złość, frustrację, ale i pytania - czy ktoś zawinił? Jeśli tak - to kto? Co można zrobić, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji? To oczywiste, że za bestialstwo odpowiada jego sprawca. Mam nadzieję, że poniesie surową karę" - kontynuuje Morawiecki.

Jak podkreśla, nie chce, aby ta tragedia nabrała charakteru politycznego. Zapewnia również, że jego rząd zrobi wszystko, aby procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych w naszym kraju były jak najlepsze. Dodał, że wydał już w tej sprawie odpowiednie polecenia ministrom Marlenie Maląg i Przemysławowi Czarnkowi.

"Państwo MUSI chronić najsłabszych. Ale każdy z nas niech także będzie bardziej czujny. Czasami dramat rozgrywa się blisko nas. Na naszej ulicy, podwórku, czy w kamienicy. Nie przechodźmy wobec takich sytuacji obojętnie. Reagujmy, gdy nie jest za późno. Dojrzałość społeczeństwa mierzy się także tym, co robi dla swoich dzieci. Kochajmy je i chrońmy" - podsumował szef rządu.

Müller: Liczę, że prokuratura przeprowadzi tu drobiazgowe postępowanie

Do sprawy odniósł się wcześniej Piotr Müller w czasie konferencji prasowej. Podkreślił, że sprawa wymaga bardzo dogłębnego zbadania, jeśli chodzi o wszystkie podmioty, które powinny pełnić nadzór. – Liczę, że prokuratura przeprowadzi tu drobiazgowe postępowanie. Być może pojawią się wnioski o charakterze legislacyjnym, ale najczęściej okazuje się, że prawo określone procedury przewiduje, ale ktoś zaniedbał swoje obowiązki – mówił rzecznik rządu, cytowany przez TVP Info.

Minister sprawiedliwości: Będę wnioskował zmianę kwalifikacji czynu dla ojczyma zmarłego katowanego dziecka

Przed południem minister sprawiedliwości, prokurator generalny przekazał, że "wydał polecenie, aby doszło do natychmiastowej zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem". - Po wejściu w życie nowych kar, taki czyn oznaczać będzie bezwzględne dożywocie - wyjaśnił Zbigniew Ziobro. - Brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka, jego cierpienie i zadawany mu z premedytacją ból. [...] Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, żeby tak traktować drugiego człowieka, do tego dziecko - mówił prokurator generalny.

Śledztwo w sprawie ośmioletniego Kamilka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. 27-letni ojczym chłopca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Dawid B. miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. On i 35-letnia matka dziecka, Magdalena B., zostali zatrzymani przez policję. Mężczyzna usłyszał również zarzuty bicia Kamila, przypalania go papierosami oraz doprowadzenia do złamań i ran oparzeniowych. Z kolei kobiecie postawiono zarzut narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Śledczy twierdzą, że pomagała mężowi znęcać się nad chłopcem. Zarzuty usłyszeli też ciotka i wujek chłopca, którzy mieszkali z nim, jego matką i ojczymem. Para nie reagowała na przemoc, jakiej doznawał chłopiec.