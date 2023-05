Podczas egzaminu maturalnego z matematyki do internetu trafiły zdjęcia arkusza z zadaniami. To kolejny wyciek, do którego doszło w trakcie tegorocznych matur. Wcześniej internauci mogli zapoznać się z tematami wypracowań z języka polskiego, opublikowanymi w trakcie trwania egzaminu. Dyrektor CKE zapowiedział, jakie będą konsekwencje wycieku zadań z matematyki.

