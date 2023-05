Podczas ostatnich dwóch nocy, 7 i 8 maja w całej Polsce pojawiły się bardzo odczuwalne przymrozki - najzimniej było na północy kraju - informuje portal fanipogody.pl. Według zapowiedzi synoptyków, wraz z upływem kolejnych dni, temperatura będzie jednak wzrastać. Pod koniec tygodnia możemy się spodziewać nawet 20 stopni Celsjusza.



Pogoda. Z każdym dniem temperatura w Polsce będzie wzrastać. Pojawią się też burze

Poranne i nocne przymrozki mogą się pojawiać do środy 10 maja. Według modelów ECMWF każdego dnia temperatura będzie jednak wzrastać. W poniedziałek 8 maja tylko na południowym wschodzie mogą się pojawić zachmurzenia i opady. Najniższa temperatura od rana była na Podkarpaciu i na Podhalu - termometry wskazały tam w ciągu dnia około 10 stopni. Wiatr był tam słaby i umiarkowany. Na południu był porywisty, z kierunków wschodnich - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

9 maja będzie więcej słońca. Na wschodzie i południu kraju możliwe są przymrozki do -2 st. C. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do -5 st.C. Na Podkarpaciu i na Podhalu znacznie cieplej, do 12 st. C w ciągu dnia, w centrum kraju do 15 st. C. Na zachodzie i nad morzem termometry wskażą 17 st. C. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa, za sprawą silnego wiatru z południowego wschodu - przekazali synoptycy IMGW.

IMGW ostrzega przed przymrozkami w wielu województwach

Pogodniej będzie 10 maja. Nad ranem we wschodniej Polsce temperatury przy gruncie mogą spaść poniżej 0 st. C. Na wschodzie termometry wskażą około 14 st. C, a na zachodzie nawet 20 st. C. Silne porywy wiatru pojawią się nad morzem - do 60 km/h.

Od 11 do 14 maja w Polsce będzie się pojawiać zmienne zachmurzenie, możliwe są też słabe opady deszczu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów będzie w sobotę i niedzielę. Na południu 14 maja może również zagrzmieć.

Prognoza długoterminowa. Idzie fala ciepła. Nawet 30 st. C. w maju

Pogoda. Druga połowa maja będzie cieplejsza

Wyższych temperatur możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie miesiąca, wtedy termometry zaczną wskazywać ponad 20 st. C. Wówczas w Polsce temperatury znacznie wzrosną i to będą pierwsze gorące dni w tym roku. Częściej zaczną też występować gwałtowne burze i intensywne opady deszczu w całym kraju - przekazuje portal fanipogody.pl.