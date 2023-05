Rosjanie chcą świętować Dzień Zwycięstwa w Warszawie. Onet: Złożyli wniosek o ochronę

Zobacz wideo Śmiszek o manewrach w TK: Kaczyńskiemu pali się pod siedzeniem!

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew planuje 9 maja złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie - informuje Onet. To jeden z punktów zaplanowanych na wtorek obchodów Dnia Zwycięstwa, Ambasador wraz ze współpracownikami ma pojawić się na cmentarzu o godz. 11. Portal cytuje przedstawicieli placówki dyplomatycznej, którzy zapewnili, że polskie władze wiedzą o wydarzeniu. "Pod koniec kwietnia Ambasada Rosji wysłała notę do MSZ Polski, w której poinformowała o planowanych 9 maja uroczystościach i zwróciła się z prośbą do władz polskich o organizację ochrony porządku publicznego. Ambasador oczekuje, że odpowiednie władze polskie zapewnią należyty porządek publiczny podczas uroczystości" - czytamy.

REKLAMA

Rosjanie chcą świętować Dzień Zwycięstwa w Warszawie. Brak rekomendacji MSZ

Rzecznik polskiego ministerstwa spraw zagranicznych w odpowiedzi na pytania dziennikarza Onetu stwierdził krótko, że "MSZ otrzymało notę i nie rekomendowało, by w/w uroczystości się odbyły". "Co do pozostałych kwestii, to Cmentarz-Mauzoleum nie jest w jurysdykcji MSZ" - tłumaczył Łukasz Jasina. Władze stolicy nie zostały poinformowane o planach rosyjskich dyplomatów, a cmentarzem przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zarządza wojewoda mazowiecki.

Rok temu, 9 maja ambasador Rosji został oblany czerwoną farbą, kiedy chciał złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Delegacja chciała ominąć demonstrację, jednak protestujący im na to nie pozwolili. Rosjanie zostali oblani czerwoną farbą. Ambasadorowi Rosji w Polsce Siergiejowi Andriejewowi wyrwano także wieniec. - Hańba, hańba, hańba! Zbrodniarze! - krzyczeli demonstrujący. Ambasador Siergiej Andriejew, stwierdził, że ten incydent "zrujnował święte święto - Dzień Zwycięstwa". Policja, po wewnętrznym postępowaniu, nie stwierdziła uchybień w swoich działaniach.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: