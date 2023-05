Porwanie i gwałt na 14-latce z Poznania. Jest wyrok ws. dwojga nastolatków

Jak podaje tvn24.pl, decyzję ws. nastolatków podjął w poniedziałek Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Dziewczyna - która w trakcie popełniania czynu miał 13 lat - oraz chłopak - wówczas 14-letni - trafią do "zakładu poprawczego o zaostrzonym rygorze". Będą tam przebywać do ukończenia 18. roku życia. Portal informuje także, iż wkrótce ruszy proces kolejnych dwóch osób, które brały udział w uprowadzeniu 14-latki - chodzi o 39-letnią Paulinę K. i 17-letniego Alana O. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Uprowadzili 14-latkę i się nad nią znęcali

22 lipca ubiegłego roku pięć osób uprowadziło 14-latkę sprzed marketu w Poznaniu i wywiozło w okolice Złotnik. Organizatorką porwania była 39-letnia Paulina K., która chciała ukarać dziewczynę za to, że ta nie oddała jej córce 20 zł za rzekome uszkodzenie elektronicznego papierosa. - Córka podejrzanej domagała się zwrotu tych pieniędzy. Dodatkowo podejrzana podczas składania wyjaśnień oświadczyła, że chciała też ukarać tę pokrzywdzoną dziewczynkę, a to ukaranie miało - według podejrzanej - wynikać z tego, że pokrzywdzona dziewczynka nazwała podejrzaną w sposób wulgarny - przekazał wówczas Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Uprowadzona nastolatka była torturowana - zgwałcono ją, sfilmowano, przypalano ją papierosami, zgolono jej brwi i ogolono część głowy.

Jak informowaliśmy w połowie kwietnia, pokrzywdzona skończyła 15 lat. Od września 2022 roku ma nauczanie indywidualnie. - Jej stan jest na tyle zły, że nie wróciła do szkoły - przekazała adwokatka i pełnomocniczka ofiary Karolina Borowiecka. - Są dni, gdy nic złego się nie dzieje. Ale są też wieczory, gdy dziewczynka budzi się z koszmarami, nie może zasnąć, płacze - dodała. Mimo że nie spotkała się z hejtem, a wyłącznie ze wsparciem, czuje się napiętnowana. Ma wrażenie, że na ulicy wszyscy na nią patrzą, wiedzą, przez co przeszła. Rodzina zastanawia się nawet nad przeprowadzką - powiedziała dziennikarzom "Gazety Wyborczej". 15-latka razem z matką są pod opieką psychiatry i psychologa.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.

