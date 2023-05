W środę sekcja zwłok Kamila. Prokuratura: Śmierć chłopca jest podstawą do zmiany zarzutów

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Śledztwo w sprawie ośmioletniego Kamila prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. 27-letni ojczym chłopca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Dawid B. miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. On i 35-letnia matka dziecka, Magdalena B., zostali zatrzymani przez policję. Kobiecie postawiono zarzut narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. - Po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji zwłok zostaną podjęte decyzji dotyczące zmiany zarzutów, które w śledztwie usłyszeli ojczym i matka chłopca. Dotychczasowe ustalenia śledztwa, w szczególności śmierć chłopca, wskazują na konieczność takiej zmiany - w ten sposób o zarzutach dla ojczyma i matki Kamilka mówił prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Po zmianie zarzutów ojczymowi chłopca będzie grozić dożywocie.

Prokurator polecił szpitalowi zabezpieczenie ciała w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Sekcja będzie przeprowadzona 10 maja, w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przeprowadzą ją lekarze specjaliści z zakresu medycyny sądowej z udziałem prokuratora i policyjnego technika kryminalistyki

- przekazał w rozmowie z Gazeta.pl prokurator. Nasz rozmówca wyjaśnił, że w przypadku postępowań z zakresu Kodeksu karnego, kiedy "istnieje podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci, a tak jest w tej sprawie, obligatoryjne jest przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu".

Minister sprawiedliwości: Będę wnioskował zmianę kwalifikacji czynu dla ojczyma zmarłego katowanego Kamila

Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że zawnioskuje o zmianę kwalifikacji czynu dla ojczyma zmarłego Kamila. - Wydałem polecenie, aby doszło do natychmiastowej zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Po wejściu w życie nowych kar, taki czyn oznaczać będzie bezwzględne dożywocie - wyjaśnił Zbigniew Ziobro. - Brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka, jego cierpienie i zadawany mu z premedytacją ból. [...] Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, żeby tak traktować drugiego człowieka, do tego dziecko - mówił prokurator generalny.

O śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy poinformowało w poniedziałek rano Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - czytamy w oświadczeniu lekarzy.

Ośmioletni Kamil trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 3 kwietnia z licznymi obrażeniami. Pod koniec marca chłopiec został pobity i oblany wrzątkiem, 25 procent powierzchni ciała miał poparzone. Przez kilka dni nikt nie wezwał pogotowia ratunkowego. Kiedy trafił do szpitala, lekarze wprowadzili dziecko w stan śpiączki farmakologicznej, aby złagodzić cierpienie. "Kamilek przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie zdawał sobie świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Ani przez chwilę nie cierpiał [...] W imieniu personelu szpitala przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia biologicznemu ojcu dziecka. Dziękujemy też wszystkim tym osobom, którzy tak bardzo przejęły się losem chłopca. Wspólnie z Państwem, jako personel szpitala, dzielimy dziś wielki smutek z powodu odejścia Kamilka" - podkreślili lekarze i personel medyczny szpitala.

