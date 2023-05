Przymrozki tak prędko nie odpuszczą. IMGW opublikowało ostrzeżenia na najbliższe dni

Pogoda na najbliższe dni nie zapowiada się idealnie. Świadczą o tym najnowsze ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obejmą wiele województw, w których można spodziewać się przymrozków. Pozornie słoneczne dni może zakłócić również występowanie wiatru, który wpłynie na temperaturę odczuwalną.

IMGW ostrzega. W wielu województwach wystąpią przymrozki

Jak informuje IMGW, początek tygodnia będzie charakteryzował się zimnymi, słonecznymi dniami. Jest to spowodowane wyżem znad Rosji, który sprowadza nad Polskę powietrze pochodzenia arktycznego. Podczas nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę można spodziewać się przymrozków. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed nimi dla mieszkańców województw takich jak: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, dolnośląskie i małopolskie.

Przy gruncie temperatura może wahać się od -6 stopni Celsjusza, do -1 st. Temperatura powietrza spadnie do 0 stopni. Na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić zanikające opady deszczu. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu i na Podhalu, ponieważ temperatura wyniesie tam około 10 stopni. Ostrzeżenia w tych województwach będą trwać aż do wtorku.

Pogoda. Przymrozki wystąpią również we wtorek

Według prognozy IMGW we wtorek na wschodzie Polski, w centrum i na południu mogą pojawić się przymrozki do -2 st. a przy gruncie miejscami do -5 st. Celsjusza. W trakcie dnia temperatura na Podhalu i Podkarpaciu wzrośnie do 12 stopni. W centrum można spodziewać się nawet do 15 stopni, a na zachodzie i nad morzem do około 17 stopni. Umiarkowany wiatr z południowego wschodu może obniżyć temperaturę odczuwalną o kilka stopni.