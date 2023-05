W połowie maja zaczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy trzeba złożyć wnioski o przyjęcie do wymarzonej szkoły? W jakim terminie należy złożyć pozostałe dokumenty? Podajemy terminy.

3 Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl