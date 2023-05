Polski samolot przechwycony przez rosyjski Su-35. Żaryn: Kolejne przejawy wrogości są kwestią czasu

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Rosyjski myśliwiec przechwycił nad Morzem Czarnym polski samolot Turbolet L-410 pełniący służbę na unijnej granicy - poinformowało rumuński resort obrony. Polska maszyna miała wykonywać rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Fronteksu. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn odniósł się do sytuacji w swoich mediach społecznościowych i skrytykował działania Rosjan. "W bardzo poważnym akcie przemocy rosyjski myśliwiec Su-35 próbował staranować polski samolot patrolowy" - napisał na Twitterze. Żaryn dodał, że "Rosja w sposób cyniczny i celowy eskaluje napięcie, a incydent, w którym staranowano polski samolot, był kolejną próbą zastraszenia Polski". "Kolejny raz działania Moskwy pokazują, że to Rosja jest krajem agresywnym i wrogo nastawionym do Polski" - napisał.

Przechwycenie polskiego samolotu przez rosyjski Su-35. Stanisław Żaryn komentuje

W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, Żaryn przekazał, że na początku tygodnia należy spodziewać się reakcji polskich władz na ten incydent. Dodał, że za dalsze działania formalne w tej sprawie na szczeblu międzynarodowym będzie najprawdopodobniej odpowiadał Frontex. - To zdarzyło się w piątek, było niebezpieczne i groźne fizycznie dla naszych pilotów, ale to jest również działanie o charakterze państwowym, politycznym, które musi zostać potępione przez wspólnotę międzynarodową. Rosjanie kolejny raz przekroczyli pewną granicę i niestety należy się spodziewać, że będą to robić dalej - podkreślił w rozmowie z IAR. Zapewnił, że polskie władze traktują incydent z polskim samolotem jak poważną prowokację rosyjską. - Pokazuje ona, że Rosja jest zainteresowana w tym momencie eskalowaniem sytuacji i napięć między Rosją a Zachodem - dodał.

Żaryn przypomniał także, że na antenie rosyjskich programów propagandowych w ostatnich dniach formułowano groźby pod adresem polskiego ambasadora. - Szereg razy oficjalnie przedstawiciele rosyjskiego państwa formułowali również groźby odwetu czy działań kinetycznych przeciwko Polsce, a zatem widać wyraźnie, że strona rosyjska jest zainteresowana eskalowaniem sytuacji i kolejne przejawy wrogości przeciwko Polsce niestety są kwestią czasu - dodał.

Polski samolot przechwycony przez rosyjski myśliwiec. "Prowokacja"

Rosyjski myśliwiec przechwycił nad Morzem Czarnym polski samolot

W piątek po południu doszło do niebezpiecznego incydentu nad Morzem Czarnym, jednak poinformowano o nim dopiero w niedzielę. "Dwusilnikowy rosyjski myśliwiec SU-35 wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie tego zdarzenia doszło do dużej turbulencji samolotu polskiej Straży Granicznej. Pięcioosobowa załoga polskich funkcjonariuszy SG utraciła kontrolę nad samolotem i straciła wysokość" - przekazano w komunikacie. Rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed samym dziobem polskiej maszyny, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona około 5 metrów. Straż Graniczna podkreśliła, że załoga, w tym przede wszystkim dwoje pilotów, wykazała się doskonałymi umiejętnościami i dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować. Rumuńskie służby przekazały, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO. Rumuński resort również określił manewry rosyjskiego myśliwca jako agresywne i niebezpieczne.