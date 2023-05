Matura 2023. Co zrobić, jeśli nie zdasz egzaminu? Jest kilka możliwości

Pierwsza połowa maja to czas odbywających się co roku egzaminów dojrzałości. Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii edukacji każdego człowieka wiąże się z ogromnym stresem i niepewnością. Niestety nie dla wszystkich ogłoszenie wyników może być powodem do świętowania. Oblanie matury często oznacza przekreślenie szansy na wymarzone studia. Co zrobić, gdy okaże się, że nasza wiedza była niewystarczająca?

Oblany egzamin maturalny. Na jakich zasadach można go poprawić?

Wbrew pozorom oblanie matury nie jest sytuacją bez wyjścia. Osoba, która znalazła się w gronie osób, którym nie udało się osiągnąć progu 30 proc. na egzaminie (w formie pisemnej lub ustnej) z jednego obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym (język polski, obcy lub matematyka), ma możliwość przystąpienia do terminu poprawkowego. Próg zdawalności nie obowiązuje natomiast w przypadku przedmiotów pisanych na poziomie rozszerzonym - ich wynik ma wpływ jedynie na nasze szanse w rekrutacji na studia. W najgorszej sytuacji są jednak osoby, którym noga powinęła się w więcej niż jednym z obowiązkowych przedmiotów w wersji podstawowej. Na poprawę swojej matury będą musiały one poczekać aż do następnego roku. Ponowne zdawanie egzaminu dojrzałości jest w takiej sytuacji możliwe przez kolejne pięć lat, a uczeń nie musi podchodzić do tych testów, które udało mu się zaliczyć za pierwszym razem.

Terminy egzaminów poprawkowych 2023. Kiedy i jak można poprawić maturę?

Tegoroczni maturzyści o wynikach swoich wysiłków edukacyjnych dowiedzą się 7 lipca. Ci, którzy zobaczą w systemie jedną negatywną odpowiedź, mogą szykować się do terminów poprawkowych, które przypadają na sierpień. Jeśli uda się im zaliczyć test za drugim razem, swoje świadectwo dojrzałości otrzymają już we wrześniu. Tegoroczne maturalne terminy poprawkowe to:

21 sierpnia - egzamin poprawkowy w wersji ustnej,

22 sierpnia - egzamin poprawkowy w wariancie pisemnym.

Testy mające na celu poprawę egzaminu dojrzałości rozpoczynają się zazwyczaj o godzinie 9 w placówce, do której uczęszczał dany uczeń. Warunkiem przystąpienia do poprawki jest złożenie odpowiedniej deklaracji do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej od 14 lipca bieżącego roku. Zainteresowani ponownym podejściem do egzaminu w sierpniu znajdą go pod nazwą "załącznik 7" na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.