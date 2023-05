Polski samolot przechwycony przez rosyjski myśliwiec. Rzecznik rządu: To prowokacja Rosji

Piotr Müller powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że rosyjska jednostka złamała prawo międzynarodowe. - To zdarzenie odbieramy jako możliwą prowokację ze strony Rosji, bo do cywilnego statku powietrznego zbliżył się samolot, który jest samolotem wojskowym. W takiej sytuacji standardowo przesyłane są noty do kraju, który dopuścił się naruszenia przepisów prawa, z informacją o tym" - wyjaśnił rzecznik rządu. Na antenie Polsat News Piotr Müller stwierdził, iż "widzimy, że Rosja ma na celu skupianie uwagi międzynarodowej na tego typu prowokacjach". Przypomniał, że zdarzenie miało miejsce w przestrzeni powietrznej Rumunii. - Dlatego też Rumunia podjęła stosowne działania w tym zakresie i też w koordynacji z nami pierwsza poinformowała o całym incydencie - dodał.

Rosyjski myśliwiec przechwycił nad Morzem Czarnym polski samolot

Straż Graniczna poinformowała w niedzielę, że rosyjski myśliwiec wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie tego zdarzenia samolot polskiej Straży Granicznej wpadł w turbulencje. Pięcioosobowa załoga utraciła kontrolę nad maszyną i straciła wysokość. Rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed dziobem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona około pięciu metrów. Po trzecim podejściu rosyjski myśliwiec oddalił się.

Straż Graniczna podkreśliła, że załoga, w tym przede wszystkim dwoje pilotów, wykazała się doskonałymi umiejętnościami i dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować. Na pokładzie samolotu Straży Granicznej Turbolet L-410 było dwóch pilotów i trzech operatów systemów lotniczych z 1. Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa SG w Gdańsku. Załoga w tym składzie od 2 maja uczestniczy w misji Frontex - JO MMO Black Sea 2023.

Rumuńskie służby przekazały wcześniej, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO.

