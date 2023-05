Pogoda na niedzielę. Opady odpuszczą, ale przymrozki nie. Jest prognoza zagrożeń IMGW

Na pogodę w północnej części kraju wpłynie wyż baryczny, który skutkować będzie rozpogodzeniami stopniowo zmierzającymi w głąb kraju. Niestety południe Polski nadal pozostawać będzie pod wpływem falującego frontu atmosferycznego, który nie pozwoli na ustąpienie zachmurzenia i poprawę aury.

REKLAMA

Zobacz wideo Stopnie zagrożenia lawinowego

Pogoda na niedzielę. Opady odpuszczą. Czy jest szansa na słońce?

Na północy stopniowo ustępujące zachmurzenie wpłynie na wzrost temperatury. Ustąpią także opady deszczu. Termometry w granicach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego maksymalnie będą wskazywać od 13 do 16 st. C. W centrum z kolei odnotujemy około 14 st. C. Dużo chłodniej na południu kraju. Tam, z powodu utrzymującego się dużego zachmurzenia nie ma większych szans na rozpogodzenia. Pojawią się także przelotne opady, jednak o znacznie mniejszym natężeniu niż w sobotę. Temperatura maksymalna wyniesie jedynie 10-12 st. C, a w rejonach podgórskich nawet poniżej 9 st. C. Uczucie chłodu będzie potęgował wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na lato. Fala upałów ruszy w czerwcu

Majowe anomalie temperatury. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Temperatura odnotowywana obecnie w maju stanowi anomalię względem norm wieloletnich z tego okresu z lat ubiegłych. Termometry wskazują wartości o niemal 12 st. C niższe niż przyjęte dla tej pory roku. Na ten niepokojący aspekt zwracają uwagę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Te ominą południowe krańce i zachodnią część Polski. W pozostałych regionach kraju termometry będą wskazywać od 0 do 3 st. C, a przy gruncie temperatura spadnie do nawet - 4 st. C. Według prognoz niskie temperatury będą utrzymywać się nocami i o poranku od niedzieli do czwartku w przeważającej części kraju, poza województwami zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

60 osób utknęło na najwyższej górze Szwecji. Wszystko przez wiatr i roztopy

Niebezpieczna sytuacja w górach

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 4 st. C do 7 st. C. Z kolei Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało o drugim stopniu zagrożenia lawinowego. W niektórych miejscach, szczególnie na stromych stokach, przy dodatkowym obciążeniu, może osuwać się pokrywa śnieżna. Na tatrzańskich szlakach panują częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach.