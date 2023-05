Kwalifikacja wojskowa zaczęła się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Każdy, kto dostał wezwanie, ma obowiązek stawić się na komisji w wyznaczonym terminie. Według ustawy o obronie ojczyzny niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną albo przymusowym doprowadzeniem przez policję. Rzecz w tym, że terminy kwalifikacji u części tegorocznych maturzystów i maturzystek pokrywają z terminami egzaminu dojrzałości. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji uspokaja jednak - kwalifikację da się przełożyć na inny dzień.

Kwalifikacja wojskowa. Maturzysta może zaproponować dogodny termin

W informacji CWCR czytamy: "Jeśli zostałeś wezwany na kwalifikację wojskową w dniu twojego egzaminu maturalnego, niezwłocznie powiadom o tym fakcie organ, który wysłał do ciebie wezwanie. Poinformuj o tej sytuacji najbliższe Wojskowe Centrum Rekrutacji - egzamin maturalny to ważna przyczyna, z powodu której nie możesz stawić się przed powiatową komisją lekarską. Znając harmonogram swoich egzaminów maturalnych, zaproponuj nowy termin stawienia się przed komisją".

Powyższe reguluje rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. "Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej" - głosi paragraf szósty.